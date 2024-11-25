埼玉必去角川武藏野博物館！8米書架劇場看光雕秀　如在魔法世界

▲日本角川武藏野博物館是關東地區最具代表性的建築地標之一。（圖／翻攝自角川武蔵野ミュージアム臉書專頁）

記者蔡玟君／日本報導

如果你是建築迷，同時又喜愛建築大師隈研吾作品的話，那到東京玩絕對不能錯過位於鄰近埼玉縣的「角川武藏野博物館」，從建築外觀到館內的圖書、展覽都是必訪亮點外，鄰近博物館旁還有神社能參拜，更有超有特色的「遵守截稿」御守，成為關東地區最具代表性的建築地標之一。

▲角川武藏野博物館外觀由2萬片花崗岩打造而成。（圖／記者蔡玟君攝）

角川武藏野博物館在2022年開幕，由知名的角川集團與埼玉縣所澤市共同規劃，並請來隈研吾設計。建築由2萬片花崗岩打造而成，遠遠望去如一塊高高矗立的岩石，僅是建築本身，就吸引許多人特地前往朝聖。

▲▼高達8公尺的「書架劇場」是館內必拍照打卡場景，讓人彷彿置身魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有3分鐘的光雕投影必看。（圖／記者蔡玟君攝）

博物館內結合圖書館、美術館與博物館三大機能，亦有餐飲服務。首先參觀必看亮點就是360度、高達8公尺的「書架劇場」，這裡擁有上萬本藏書，讓人彷彿一頭栽進魔法世界般；書架劇場定時會有約三分鐘的《與書同遊，與書相交》主題的光雕投影，透過聲光效果，讓書架的書彷彿活過來般，讓人掉進文字世界的魅力中，但必須注意的是，該投影禁止錄影。

▲愛書人則別錯過大型書街「Edit Town」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每一格都宛如一場書本展覽，可以在此自由閱讀。（圖／記者蔡玟君攝）

而愛書人則別錯過大型書街「Edit Town」，錯落有致的書架，每一格櫃子都宛如小型展覽，依據9個主題進行選書、陳列，旅客可在此自由閱讀。

▲▼館內的漫畫與輕小說圖書館可以免費看漫畫。（圖／記者蔡玟君攝）

角川作為長年以來積極推動日本動漫文化的領導者，在博物館內也打造一座「漫畫與輕小說圖書館」，開放式的閱讀區提供上萬本漫畫讓動漫迷能在此閱讀，還可看到動漫商品陳列，或漫畫家的親筆簽名。

▲▼博物館旁的武蔵野坐令和神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「遵守截稿日」御守在網路掀起討論。（圖／記者蔡玟君攝）

在博物館旁的「武蔵野坐令和神社」，也因特色御守在社群網站上掀起討論話題。武蔵野坐令和神社外觀新潮，並供奉東京大神宮的神靈與所澤在地神靈，這裡的「遵守截稿日」御守推出後更掀起網友討論，神社也推薦想要祈求作品大賣、銷售業績提升、夢想成為演藝人員等，都可以前來參拜。

若想要前往角川武藏野博物館，從東京出發交通約1小時又15分鐘左右，旅客可搭乘JR武藏野線至「東所澤」站，從車站走路10分鐘即可抵達，沿途還有所澤市旅客服務中心與伴手禮、餐飲販售區，一旁的所澤櫻花城同樣提供購物、美食的體驗。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）