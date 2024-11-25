ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

埼玉必去角川武藏野博物館！8米書架劇場看光雕秀　如在魔法世界

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／翻攝自角川武蔵野ミュージアム臉書專頁）

▲日本角川武藏野博物館是關東地區最具代表性的建築地標之一。（圖／翻攝自角川武蔵野ミュージアム臉書專頁

記者蔡玟君／日本報導

如果你是建築迷，同時又喜愛建築大師隈研吾作品的話，那到東京玩絕對不能錯過位於鄰近埼玉縣的「角川武藏野博物館」，從建築外觀到館內的圖書、展覽都是必訪亮點外，鄰近博物館旁還有神社能參拜，更有超有特色的「遵守截稿」御守，成為關東地區最具代表性的建築地標之一。

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲角川武藏野博物館外觀由2萬片花崗岩打造而成。（圖／記者蔡玟君攝）

角川武藏野博物館在2022年開幕，由知名的角川集團與埼玉縣所澤市共同規劃，並請來隈研吾設計。建築由2萬片花崗岩打造而成，遠遠望去如一塊高高矗立的岩石，僅是建築本身，就吸引許多人特地前往朝聖。

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高達8公尺的「書架劇場」是館內必拍照打卡場景，讓人彷彿置身魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有3分鐘的光雕投影必看。（圖／記者蔡玟君攝）

博物館內結合圖書館、美術館與博物館三大機能，亦有餐飲服務。首先參觀必看亮點就是360度、高達8公尺的「書架劇場」，這裡擁有上萬本藏書，讓人彷彿一頭栽進魔法世界般；書架劇場定時會有約三分鐘的《與書同遊，與書相交》主題的光雕投影，透過聲光效果，讓書架的書彷彿活過來般，讓人掉進文字世界的魅力中，但必須注意的是，該投影禁止錄影。

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲愛書人則別錯過大型書街「Edit Town」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每一格都宛如一場書本展覽，可以在此自由閱讀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

而愛書人則別錯過大型書街「Edit Town」，錯落有致的書架，每一格櫃子都宛如小型展覽，依據9個主題進行選書、陳列，旅客可在此自由閱讀。

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼館內的漫畫與輕小說圖書館可以免費看漫畫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

角川作為長年以來積極推動日本動漫文化的領導者，在博物館內也打造一座「漫畫與輕小說圖書館」，開放式的閱讀區提供上萬本漫畫讓動漫迷能在此閱讀，還可看到動漫商品陳列，或漫畫家的親筆簽名。

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼博物館旁的武蔵野坐令和神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本角川武藏野博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「遵守截稿日」御守在網路掀起討論。（圖／記者蔡玟君攝）

在博物館旁的「武蔵野坐令和神社」，也因特色御守在社群網站上掀起討論話題。武蔵野坐令和神社外觀新潮，並供奉東京大神宮的神靈與所澤在地神靈，這裡的「遵守截稿日」御守推出後更掀起網友討論，神社也推薦想要祈求作品大賣、銷售業績提升、夢想成為演藝人員等，都可以前來參拜。

若想要前往角川武藏野博物館，從東京出發交通約1小時又15分鐘左右，旅客可搭乘JR武藏野線至「東所澤」站，從車站走路10分鐘即可抵達，沿途還有所澤市旅客服務中心與伴手禮、餐飲販售區，一旁的所澤櫻花城同樣提供購物、美食的體驗。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 埼玉縣 埼玉旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 角川武藏野博物館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

直擊／好市多黑五首日人潮曝光！

直擊／好市多黑五首日人潮曝光！

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

狂賀中華隊奪冠！3大手搖飲「買1送1」限時搶喝

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

台北超搶手「無菜單鐵板燒」進軍台中

送機票啦！限時抽星宇航空機票

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

熱門行程

最新新聞更多

麥當勞APP第2波周年慶優惠出爐！

金獎「土耳其旅程」這樣玩！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

金展帶你「搭彩船、賞FADO秀」外帶葡式蛋塔

慶中華隊奪冠！頂呱呱今天買1送1

台中36小時慢燉牛肉麵、輕咬骨肉分離

雪花秀免費拍！桃園「2大耶誕造景」

埼玉必去角川武藏野博物館亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366