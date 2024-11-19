賀中華隊打進東京巨蛋！11／22前吃南港飯店Buffet「千元有找」

▲祝賀中華隊打進東京巨蛋，敘日餐廳11/22前推出限量快閃優惠。（圖／敘日全日餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝中華隊晉升世界12強棒球賽複賽，南港台北六福萬怡酒店館內的敘日餐廳祭出快閃優惠，今日起至11月22日平日午晚餐，現場喊出應援口號，每位成人特價917元與免1成服務費，等同最低56折優惠。

台北六福萬怡酒店表示，歡慶中華隊晉升4強、打進東京巨蛋，11月19日至11月22日訂位用餐，告知使用「歡慶中華隊進軍東京」優惠，並現場喊出應援口號「就一起」，每位成人即享917元優惠價，同時免收1成服務費，以晚餐1480元+10%計算，等同56折，每個餐期限量30位。

▲韓式炸雞。（圖／敘日全日餐廳提供）

敘日目前正推出韓國美食主題餐檯，除了供應「生菜包現煎海鹽五花肉」、煎至金黃酥脆的「海鮮煎餅」、師傅現煮「炸醬麵」、江原道美食「平壤冷麵」外，台灣人很愛的韓式炸雞也吃得到，有秘製洋釀和蜂蜜奶油蒜味兩種風味可選擇。

▲達美樂外帶買1送2限時吃。（示意圖／業者提供）

同樣為狂賀中華隊晉級4強，達美樂12月1日前也推出「外帶買大披薩送大披薩再送大可樂（1.25L）」限定優惠，而且披薩開放32種口味任選，包括最新聯名起家雞的韓式年糕、頂級洋釀辣雞，還有人氣黃金龍蝦沙拉、招牌海鮮四喜等通通有，以價低者為贈送品項。

▲12月15日前到寒舍集團旗下15間指定餐廳或酒吧，不限金額消費都能抽獎，（圖／寒舍集團提供）

另外，寒舍生活APP會員人數突破12萬人，12月15日前祭出「APP年末感謝祭」，前往集團旗下15間指定餐廳或酒吧，不限金額消費，結帳時出示條碼掃描，所有等級會員皆可獲得1次抽獎機會，銀曜級、金曜級或鈦曜級會員特別加碼再贈1次，最大獎為「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站門票」兩張，價值9600元。另有十二廚、探索廚房、MU TABLE雙人自助餐券，以及網美餐廳寒居BeGood雙人分享餐。