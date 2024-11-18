宜蘭雨天備案！最新免費親子景點　打卡粉紫鏡面球體世界

▲宜蘭觀光工廠「菌寶貝博物館」現在最新的展館內有好玩又好拍的鏡面球體世界。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

陰雨綿綿，此時出遊不免要將室內景點列入行程中。在宜蘭就有全台第一間以微生物為主題的「菌寶貝博物館」，除了有互動式導覽外，近期看放最新「微生物博物館」，不但有好玩的鏡面球體世界讓小朋友瘋玩，還有各種DIY體驗，讓民眾能免費參觀。

▲▼菌寶貝博物館以帶大人小孩認識菌種、微生物世界為主題。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

菌寶貝博物館以認識好菌、壞菌以及探索微生物的世界的奧秘為主題，讓民眾對微生物世界能有更進一步的認識，同時了解到，在大自然環境中並不一定都是壞菌，也有各種對人類有益的寶貝菌。

▲最新的「微生物博物館」有一定要拍照打卡的鏡面球體世界。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲▼館內也有許多知識牆為旅客普及各種關於菌種相關知識。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

館內透過互動式導覽、體驗探索微生物等體驗外，近期於二樓則有最新「微生物博物館」，展館結合最先進的5G WebAR互動技術，並導入中、英文語音導覽、多款AR濾鏡及互動遊戲，讓遊客在虛實整合的微生物知識展區中深刻了解微生物世界的奧秘。

展館也並結合時下好拍元素，如「球菌鏡像世界」就設計成粉紫色鏡面空間，並放置大型球體，大人小孩都能穿梭其中，好玩又好拍；一樓也提供益生菌試吃或彩妝品適用，或也可自費參加洗手露、面膜等DIY體驗，可是雨天時的好去處。