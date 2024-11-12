藏壽司「板橋遠科店」11／19試營運　9折優惠連推14天

▲藏壽司「板橋遠科店」11/19試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司插旗遠東通訊園區，「板橋遠科店」11月19日試營運，同時連續14天推出9折活動，用餐民眾只要參加社群活動即享優惠。

藏壽司「板橋遠科店」位於板橋遠東通訊園區，11月19日試營運，11月26日正式開幕，店面用充滿日式風情的「番付表」妝點牆面。歡慶新店跟大家見面，11月19日至12月2日來店消費，結帳時按讚或追蹤品牌官方社群，並完成指定步驟就能享有9折優惠。

▲迪士尼TSUM TSUM零錢包。（圖／藏壽司提供）

藏壽司昨日再推出兩波迪士尼TSUM TSUM系列特別企劃，首先登場的是限量洗衣袋（活動至11月19日），全台分店消費滿1200元，完成指定任務後，至櫃檯出示畫面及發票即可兌換。第二波贈禮11月19日開始，送的是可愛零錢包，兌換條件與第一波相同。

▲藏壽司11月19日至11月25日推出「品蟹鮭來祭」。（圖／藏壽司提供）

餐點部分，藏壽司11月19日至11月25日推出「品蟹鮭來祭」，限時供應「豪華三鮮（干貝、鮭魚、大鮮蝦）」、「炙烤起司蟹風味棒」、「鮭魚卵蟹肉軍艦」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「酥脆赤蝦握壽司（一貫）」。

▲壽司郎即日起至11月24日推出「珍品盛宴」。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎即日起至11月24日推出「珍品盛宴」，除了限時開賣多款海膽餐點，包括「海膽海苔包」、「特製酪梨海膽海苔包」、「海膽鮭魚卵中腹」，以及再度回歸的「濃厚海膽拌麵」，還有「大切寒鰤腹」、「稻燒長鰭鮪」、「炙燒赤鯥」、「水章魚頭」等新品。

▲「壽司郎×《毛毛比熊犬》針織包」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎萌抱壽司×《毛毛比熊犬》第二波聯名商品「針織包」已登場，內用消費滿500元即可加價180元換購1個、滿1000元則可加價360元換購2個。11月15日第三波加價購商品是「冰敷袋」，內用消費滿500元可加價220元預購1個、滿1000元則可加價440元換購2個。