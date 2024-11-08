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快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

▲▼太魯閣晶英宣布即日起到明年1月暫停營業。（圖／取自太魯閣晶英酒店臉書）

▲太魯閣晶英宣布即日起到明年1月暫停營業。（圖／取自太魯閣晶英酒店臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

康芮颱風重創東台灣！太魯閣晶英酒店今（8）日突發出公告，宣布即日起至明年1月15日暫停旅宿服務，無奈寫下，「即便我們已經做足準備，仍無法抵禦這場無情的風雨。但正是這份經歷，讓我們更加珍惜停下腳步、選擇休息的勇氣與價值。」在這段期間，業者將投入修復工作，期待在將來能以美好姿態迎接每一位旅客的到來。

太魯閣晶英酒店公告全文：

必須承認、選擇暫停是需要勇氣的

康芮颱風襲擊重創東台灣，讓我們對大自然的威力有了更深刻的體會。即便我們已經做足準備，仍無法抵禦這場無情的風雨。但正是這份經歷，讓我們更加珍惜停下腳步、選擇休息的勇氣與價值。

近日，我們走進供應飯店水源的白楊步道與祥德寺步道，壯麗的山脈景色，洗刷後又是不同的風貌（我們看來是乾淨美麗），只是豪雨沖刷毀壞的橋樑與砂石，讓人倍感無力和心痛，面對如此嚴重的損毀，我們所有人心中都充滿著悲傷與不捨。同時，山區電力也正在查檢整頓中，而暫時失去穩定水源，對我們來說是更是巨大的影響，也代表著飯店無法於近期順利營業。

自然的無常才提醒我們謙卑。在這樣的時刻，我們更加珍惜這片大地，陪伴它一起休養生息。在這段期間，太魯閣晶英酒店將全力投入修復工作，用心呵護這片家園，#即日起至2025年1月15日暫停旅宿服務如有更新或調整將再於官網公告

知道您想回來與我們過生日、聖誕節、一期一會的峽谷跨年、或是單純想回來放空發呆度假，真的很抱歉要讓您與親友失望了… 我們需要時間整理自己、也需要和太魯閣國家公園一起找到力量，過程裡，若有未盡完善之處，請提醒我們，再次感謝您的理解與支持，就在不久的將來，能以美好的姿態迎接每一位旅人的到來。

關鍵字： 太魯閣晶英酒店 暫停旅宿服務 康芮颱風 觀光 旅宿 東台灣 花東旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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