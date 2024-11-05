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雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元　壽司郎吃11次「領1100元折價券」

▲爭鮮。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮11月18日至11月30日「鮮蝦壽司」2+1貫特價30元。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

迎接雙11，爭鮮餐飲集團各品牌推出不同好康，迴轉壽司的炙燒起士秋鮭、羅勒赤蝦降價10元，鮮蝦壽司2+1貫30元，等於1貫只要10元，外帶門市購買任1餐盒或丼飯，可享11元加購香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯。

爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS11月同步祭出優惠，羅勒赤蝦（11/4-11/17）」、炙燒起士秋鮭（11/4-11/30）原價40元，優惠期間只要30元。11月18日至11月30日「鮮蝦壽司」2+1貫特價30元，平均1貫只要10元。外帶「爭鮮gogo」祭出加購活動，即日起至11月11日，購買任一餐盒或丼飯，可享11元加購香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯。

雙11優惠，部分爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市不參與活動，詳請見官網

▲爭鮮。（圖／爭鮮提供）

▲炙燒起士秋鮭。（圖／爭鮮提供）

其他雙11優惠部份，「MAGiC TOUCH」11月11日黃金炸蝦手卷第2件11元，「定食8」則是祭出鳳梨柳橙冰茶買一送一。針對APP會員，當日上午11點11分至下午1點11分，下載爭鮮APP並加入會員點擊票券夾，即可獲得「11盤折1盤」優惠券（價值30元）。

▲11月到全台壽司郎店內消費11次，可獲得1100元折價券。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎11月1日至11月30日推出雙11優惠活動，在全台店鋪用餐，單筆消費折價後滿350元以上，即可獲得1張集點卡，每次消費折價後滿350元可集1點，每日最多可得1點，集滿11點即可獲得1100元折價券。此外，只要於官方臉書的活動貼文完成指定動作，便可獲得抽獎資格，獎品包括康寧餐具組、微波爐及雙耳湯鍋。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 迴轉壽司 壽司郎 美食優惠

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