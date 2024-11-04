迷客夏「靜岡焙茶系列」強勢回歸！還有全新配料「焦糖布蕾」

▲迷客夏「日本靜岡焙茶系列」回來了。（圖／迷客夏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「迷客夏」秋冬限定「焙茶系列」強勢回歸，嚴選靜岡焙茶搭配醇濃綠光鮮奶製成，這次更推出全新「焙焙芋頭蒙布朗」，是焙茶鮮奶與綿密芋泥的組合，層次感再升級，還有全新配料「焦糖布蕾」等嚐鮮，11月6日起於全門市正式上市。

▲▼「焙焙烏龍拿鐵」、「靜岡焙茶拿鐵」回歸。

迷客夏「焙茶系列」回來了，嚴選來自靜岡特選製茶名家，透過低溫精工研磨、茶粉細緻，再結合遠紅外線與直火混烘，保留焙茶完整茶韻甜香，並搭配綠光鮮奶打造3款飲品選擇，有清爽系「焙焙烏龍拿鐵」，焙茶結合琥珀高峰烏龍茶、綠光鮮奶，每一口都能喝到炭焙香交織奶香，而「靜岡焙茶拿鐵」則喝得到濃郁鮮奶香伴隨焙茶香氣，熱飲更適合秋冬喝。

▲焙茶鮮奶搭配芋頭更添咀嚼口感。

▲同步推出新配料「焦糖布蕾」。

加碼喝全新甜點系「焙焙芋頭蒙布朗」，以經典法式甜點蒙布朗作為靈感，選用檳榔心芋、高雄一號芋頭製成綿密鬆軟的招牌芋泥，搭配焙茶、綠光鮮奶，咀嚼口感更豐富；除外還推出新配料「焦糖布蕾」，Q彈滑嫩的口感，入口後散發濃郁焦糖和微微黑糖香，推薦搭配鮮奶、拿鐵系列飲品最適合，11月6日起正式開賣。

▲春陽茶事推出秋冬限定全新「炭焙烏龍系列」。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事也宣布推出秋冬限定全新「炭焙烏龍系列」，選菁作茶利用焙火製程提升香氣，讓茶葉展現更深厚茶香，首推「炭焙烏龍」，琥珀茶湯帶有重焙茶感，尾韻則有些許馥郁熟果香，口感回甘溫潤，「炭焙烏龍鮮奶」則是炭焙烏龍結合鮮奶的組合；還有全新配料「烏龍粉粿」，把烏龍茶變成Q彈茶凍，更添茶香，11月6日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，11月6日至11月11日可享「炭焙烏龍買1送1」優惠，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，送完為止；11月6日至11月12日全門市則有「免費加料」活動，凡購買「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」即可免費加烏龍粉粿1份。