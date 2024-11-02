ITF旅展周末人潮塞爆！民眾豪刷百萬訂九州行　5折住宿金搶到斷貨

記者蔡玟君／台北報導

今（2日）是2024ITF旅展周末首日，趁著好天氣逛展人潮塞爆會場，從飯店到出國行程都出現多位百萬刷手。旅行社方面，易飛網表示，今天有企業豪砸百萬元預訂日本九州團體行程要辦獎勵旅遊，加利利旅行社則表示，旅展第二天出現兩組百萬刷手，都是家庭出遊；而Klook在此次推出的5折住宿金，不到下午3點就賣到斷貨。

▲易飛網今出現百萬刷手。（圖／業者提供）

易飛網表示，綜合兩天業績較去年同期成長超過3成，熱銷行程前三名為日本、韓國及歐洲，尤其易飛旅遊獨家推出日本九州「佐賀」-「宮崎」雙點進出行程，受到家庭旅遊群組青睞，更有企業為了獎勵旅遊，豪砸百萬預訂「九州超值絕景祕境雙列車溫泉6日」行程。

易飛網表示，預期接下來兩天將延續這波買氣，業績再創新高。同時，易飛旅遊線上旅展自10月18日開跑以來，同樣吸引大量關注，整體進單人次與營業額相較去年也有顯著成長。

▲加利利旅行社第二天出現兩筆百萬訂單。（圖／記者蔡玟君攝）

加利利旅行社表示，旅展第二天業績持續暢旺，仍以銷售法國為主，直到閉展前都仍持續收單。今天出現2筆百萬訂單，都是家庭出遊，其中一組為純法國旅遊，另外一組家庭旅客則購買南法順遊杜拜13日行程，目前預期業績將超出一倍。

▲雄獅旅遊旅展周末首日業績破2000萬。（圖／業者提供）

雄獅旅遊表示，今日人潮湧現帶動買氣，現場業績突破2千萬元，較去年同期成長2成以上，熱銷前三名為日本、歐洲以及國旅鐵道產品。日本仍為最熱門旅遊目的地，占總訂單三分之一；歐洲則以中西歐為主，訂單最遠已到明年3月的賞花季；國旅訂單也到明年春季，像是鐵道產品鳴日號、阿里山福森號栩悅號及武陵賞花等，進單都相當踴躍，顯示有不少旅客提前在旅展規劃明年春季出遊行程。

▲可樂旅遊表示整體業績明顯成長。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊表示，旅展首個假日現場整體業績約較去年同期成長超過3成，結合線上旅展則較去年同期成長約近6成，熱門旅遊目的地依序為日本、歐洲、韓國、越南。

日本部分以「玩雪」相關行程買氣最高，像是北海道破冰船、東北藏王樹冰、北陸合掌村點燈；歐洲熱門排行依序為中西歐德瑞、東歐奧捷、南歐義大利；韓國部分包含首爾、釜山、濟州島，天天都有推出買一送一每人萬元有找行程，相當受小資族歡迎；越南部分富國島直飛，峴港、下龍灣等買氣也都相當不錯。

▲Klook住宿金搶到斷貨。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook指出，今天民眾搶購重點仍是日本，其中又以日本樂園最受歡迎，此外，此次旅展現場推出的5折住宿金，買1000可獲得2000產品也備受歡迎，大約下午3點就搶到斷貨。