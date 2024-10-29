線上旅展賣爆「春節出國占4成」！旅行社揭2原因　優惠一次看

▲疫後觀光復甦，桃園機場預估，今年底可達到4400萬人次。（資料照／記者蔡亞樺攝）

記者彭懷玉／台北報導

在ITF台北國際旅展登場前，旅行社提前祭出線上旅展炒熱買氣。據業者觀察，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，又以新年假期出發的銷售比例占整體訂單4成，推估有兩大原因，並預期今年ITF台北旅展銷量將比去年成長超過2成。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，今年線上旅展10月7日開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，尤以農曆新年假期出發的銷售比例，占整體訂單4成，顯示春節9天連假旅遊需求強勁。

▲雄獅ITF旅展推雪梨跨年，港灣餐廳一覽雙地標煙火美景。（圖／新南威爾斯州旅遊局提供）

單葑推估高買氣原因，她認為，一是受惠於明年春節連假長達9天，再來是航空公司機位供給大幅增加，像是日本、東南亞機位供給量已超過2019年。觀光署也統計出國人次，2024年1至8月，已達2019年的9成，估計今年底能突破2019年，顯示民眾出國熱潮不歇。

▲旅展推出萬元即可出發的韓國4日行程。（圖／雄獅旅遊提供）

對此，為延續線上旅展熱銷買氣，雄獅推出更多消年假、寒假春節、連假等國內外精選行程。包含「特選杜拜7日」升級五星阿聯酋航空，走訪未來博物館49,900元起；冬季泡湯「北海道雙溫泉5日」免3萬； 「首爾採果滑雪小旅行4日」到韓國品嘗《黑白大廚》評審白種元的餐廳只要9,999元；「首爾星光樂天滑雪5日」逛《淚之女王》拍攝百貨，每人14,999元起；「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；非洲探險推薦「肯亞精華8日」每人 163,000 元起，旅展期間早鳥優惠每人折1萬，再送小費96美金。業者預期，旅展現場4天進單量，將比去年成長超過2成。

▲「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放 54,999 元起。（圖／雄獅旅遊提供）

「ITF台北國際旅展」11月1日至11月4日於南港展覽館登場，雄獅旅遊（攤位編號：K913）展場優惠主打包含「日本環球影城門票買 1 送 1」每日限量5組、「韓國4日免萬元」、「泰國雙城6日17,999元起」 、「國旅最高折3,300 元」、「長線最高折萬元」、紐西蘭航空豪經艙、商務艙，獨家優惠最高折3,000元等，現場單筆訂單滿3萬元再抽「一番賞」，每日限量200名，有機會搶先搭乘最新甜點列車「海風號」或「１萬元折扣金」，總獎項共計800組，總價值達50萬元。

另外，台鐵「總統花車」結合觀光列車「環島之星夢想號」共同打造新遊程「元首假期」與「光華假期」，不只台鐵邀請1967年出生之民眾免費搭台東往返瑞穗單日遊，易遊網今也表示，1967年出生的旅客攜伴參加一日套票遊程，另一位只要半價，每人1,745元起。

▲國寶級「總統花車」。（圖／易遊網提供）

總統花車10月行程已全數售罄，11月路線行駛台東瑞穗往返，停靠山里、關山、池上、東里等4站，停靠站時安排旅客分批至總統花車及客廳車參觀，讓旅客零距離接觸歷史總統花車文物，除了可享用「火車大菜」鐵路便當，還可獲得專屬名片式車票、明信片、貼紙等精美好禮。

業者表示，11月下單兩天一夜以上行程，每人加贈「光輝歲月珍藏杯」1組；不限金額下單再抽「環島之星夢想號」台北-台中單程列車套票、郵輪式列車模型1組。