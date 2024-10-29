ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

線上旅展賣爆「春節出國占4成」！旅行社揭2原因　優惠一次看

▲▼疫後觀光復甦，桃園機場預估，今年底可達到4400萬人次。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲疫後觀光復甦，桃園機場預估，今年底可達到4400萬人次。（資料照／記者蔡亞樺攝）

記者彭懷玉／台北報導

在ITF台北國際旅展登場前，旅行社提前祭出線上旅展炒熱買氣。據業者觀察，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，又以新年假期出發的銷售比例占整體訂單4成，推估有兩大原因，並預期今年ITF台北旅展銷量將比去年成長超過2成。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，今年線上旅展10月7日開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，尤以農曆新年假期出發的銷售比例，占整體訂單4成，顯示春節9天連假旅遊需求強勁。

▲雄獅旅遊ITF旅展優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅ITF旅展推雪梨跨年，港灣餐廳一覽雙地標煙火美景。（圖／新南威爾斯州旅遊局提供）

單葑推估高買氣原因，她認為，一是受惠於明年春節連假長達9天，再來是航空公司機位供給大幅增加，像是日本、東南亞機位供給量已超過2019年。觀光署也統計出國人次，2024年1至8月，已達2019年的9成，估計今年底能突破2019年，顯示民眾出國熱潮不歇。

▲雄獅旅遊ITF旅展優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

▲旅展推出萬元即可出發的韓國4日行程。（圖／雄獅旅遊提供）

對此，為延續線上旅展熱銷買氣，雄獅推出更多消年假、寒假春節、連假等國內外精選行程。包含「特選杜拜7日」升級五星阿聯酋航空，走訪未來博物館49,900元起；冬季泡湯「北海道雙溫泉5日」免3萬； 「首爾採果滑雪小旅行4日」到韓國品嘗《黑白大廚》評審白種元的餐廳只要9,999元；「首爾星光樂天滑雪5日」逛《淚之女王》拍攝百貨，每人14,999元起；「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；非洲探險推薦「肯亞精華8日」每人 163,000 元起，旅展期間早鳥優惠每人折1萬，再送小費96美金。業者預期，旅展現場4天進單量，將比去年成長超過2成。

▲雄獅旅遊ITF旅展優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

▲「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放 54,999 元起。（圖／雄獅旅遊提供）

「ITF台北國際旅展」11月1日至11月4日於南港展覽館登場，雄獅旅遊（攤位編號：K913）展場優惠主打包含「日本環球影城門票買 1 送 1」每日限量5組、「韓國4日免萬元」、「泰國雙城6日17,999元起」 、「國旅最高折3,300 元」、「長線最高折萬元」、紐西蘭航空豪經艙、商務艙，獨家優惠最高折3,000元等，現場單筆訂單滿3萬元再抽「一番賞」，每日限量200名，有機會搶先搭乘最新甜點列車「海風號」或「１萬元折扣金」，總獎項共計800組，總價值達50萬元。

另外，台鐵「總統花車」結合觀光列車「環島之星夢想號」共同打造新遊程「元首假期」與「光華假期」，不只台鐵邀請1967年出生之民眾免費搭台東往返瑞穗單日遊，易遊網今也表示，1967年出生的旅客攜伴參加一日套票遊程，另一位只要半價，每人1,745元起。

▲「環島之星夢想號」最後巡禮,國寶級「總統花車」與易遊網「環島之星夢想號」全新打造【元首假期】與【光華假期】。（圖／易遊網提供）

▲國寶級「總統花車」。（圖／易遊網提供）

總統花車10月行程已全數售罄，11月路線行駛台東瑞穗往返，停靠山里、關山、池上、東里等4站，停靠站時安排旅客分批至總統花車及客廳車參觀，讓旅客零距離接觸歷史總統花車文物，除了可享用「火車大菜」鐵路便當，還可獲得專屬名片式車票、明信片、貼紙等精美好禮。

業者表示，11月下單兩天一夜以上行程，每人加贈「光輝歲月珍藏杯」1組；不限金額下單再抽「環島之星夢想號」台北-台中單程列車套票、郵輪式列車模型1組。

關鍵字： 雄獅旅遊 出國 線上旅展 ITF台北國際旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

大苑子夢幻梨山水蜜桃雪沙只賣2周

大苑子夢幻梨山水蜜桃雪沙只賣2周

延三夜市的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透

延三夜市的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透

開箱大阪「The Tower光芒飯店」

開箱大阪「The Tower光芒飯店」

避颱風！「草嶺古道芒花季」開幕延期

避颱風！「草嶺古道芒花季」開幕延期

手搖飲限時1天加料奶茶第2杯10元喝

手搖飲限時1天加料奶茶第2杯10元喝

線上旅展賣爆「春節出國占4成」！旅行社揭2原因　優惠一次看

線上旅展賣爆「春節出國占4成」！旅行社揭2原因　優惠一次看

鐵道迷快收！高雄百年舊軌道11／30列車復駛

鐵道迷快收！高雄百年舊軌道11／30列車復駛

全台速食店「萬聖節優惠」懶人包！

全台速食店「萬聖節優惠」懶人包！

台北蔥薑奶焗萬里蟹入口全是濃郁鮮甜

台北蔥薑奶焗萬里蟹入口全是濃郁鮮甜

日本環球影城聖誕節必看亮點一覽

日本環球影城聖誕節必看亮點一覽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰山「200米蒜香藤紫瀑」開花了！

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店

手搖飲2大飲品買1送1限時1天喝

壽司郎生鮭魚特價「每貫20元」限時回歸

黑金通老闆原址開設「野光」再拼一次

邰哥推薦台北必吃麵！

飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！

22:02遭爆老鼠屎後「免費送套餐」

銀山溫泉最新冬季管制規定懶人包

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

大苑子夢幻梨山水蜜桃雪沙只賣2周

延三夜市的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透

開箱大阪「The Tower光芒飯店」

避颱風！「草嶺古道芒花季」開幕延期

手搖飲限時1天加料奶茶第2杯10元喝

線上旅展賣爆「春節出國占4成」！旅行社揭2原因　優惠一次看

鐵道迷快收！高雄百年舊軌道11／30列車復駛

全台速食店「萬聖節優惠」懶人包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366