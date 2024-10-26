ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

598元吃到飽「熊一燒肉」首度插旗基隆　打卡送九孔鮑魚

▲「熊一燒肉」首度插旗基隆。（圖／馬辣集團提供）

▲「熊一燒肉」首度插旗基隆。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼西門町二店、公館店之後，馬辣集團旗下「熊一燒肉」首度跨出台北市，基隆店前天開幕，11月底前打卡就送「九孔鮑魚」1份，身分證對中指定號碼任2碼，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

熊一燒肉是馬辣集團旗下吃到飽品牌，主打平價、豐富多樣的食材，每人只要598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

原本只有1家店的熊一燒肉，西門町二店、公館店先是在10月初開幕，前天更是首度跨出台北市開出基隆店，地點位於東岸廣場3樓，擁有無敵海港景觀，不僅停車便利，離基隆廟口步行只要10分鐘。

慶祝基隆店開幕，11月底前打卡就送「九孔鮑魚」1份，身分證對中指定號碼任2碼（10月為「123」），並消費含「力士燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

▲丸亀製麵的「烏龍Q拿滋」。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵10月25日至10月31日推出一系列萬聖節優惠活動，首先是消費並出示LINE好友畫面，現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得萬聖節版（口味任選，用特殊造型杯子裝）烏龍Q拿滋1份，每人每支手機限兌換1次，數量有限，送完為止。

▲10月25日至31日變裝到丸亀製麵用餐，可享中碗烏龍麵買一送一。（圖／丸亀製麵提供）

活動期間，穿著成套主題造型服裝的顧客（如動漫角色、鬼怪等）來店，單點1至11號的餐點，即享中碗烏龍麵買一送一（限同品項，每人優惠1次，每天每店限量50名），如果民眾再把用餐照片上傳到丸亀官方粉專或IG的活動貼文，完成指定動作，有機會抽中6千元餐點抵用券（6位）。
 

關鍵字： 美食雲 基隆美食 熊一燒肉 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

推薦閱讀

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

熊一燒肉首度插旗基隆

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

屋馬3品牌慶祝中信兄弟封王優惠

開箱／高雄日航酒店今開幕　亮點先看

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

每周只營業兩天！宜蘭超夯老宅甜點店

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

身分證號碼「4中1」免費吃豬肋排

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366