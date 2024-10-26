598元吃到飽「熊一燒肉」首度插旗基隆　打卡送九孔鮑魚

▲「熊一燒肉」首度插旗基隆。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼西門町二店、公館店之後，馬辣集團旗下「熊一燒肉」首度跨出台北市，基隆店前天開幕，11月底前打卡就送「九孔鮑魚」1份，身分證對中指定號碼任2碼，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

熊一燒肉是馬辣集團旗下吃到飽品牌，主打平價、豐富多樣的食材，每人只要598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

原本只有1家店的熊一燒肉，西門町二店、公館店先是在10月初開幕，前天更是首度跨出台北市開出基隆店，地點位於東岸廣場3樓，擁有無敵海港景觀，不僅停車便利，離基隆廟口步行只要10分鐘。

慶祝基隆店開幕，11月底前打卡就送「九孔鮑魚」1份，身分證對中指定號碼任2碼（10月為「123」），並消費含「力士燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。

▲丸亀製麵的「烏龍Q拿滋」。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵10月25日至10月31日推出一系列萬聖節優惠活動，首先是消費並出示LINE好友畫面，現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得萬聖節版（口味任選，用特殊造型杯子裝）烏龍Q拿滋1份，每人每支手機限兌換1次，數量有限，送完為止。

▲10月25日至31日變裝到丸亀製麵用餐，可享中碗烏龍麵買一送一。（圖／丸亀製麵提供）

活動期間，穿著成套主題造型服裝的顧客（如動漫角色、鬼怪等）來店，單點1至11號的餐點，即享中碗烏龍麵買一送一（限同品項，每人優惠1次，每天每店限量50名），如果民眾再把用餐照片上傳到丸亀官方粉專或IG的活動貼文，完成指定動作，有機會抽中6千元餐點抵用券（6位）。

