老爺酒店旅展10／30開賣！3400元可住全台7飯店　樂齡優惠一次看

▲老爺酒店集團今（23日）宣布，將於10月30日中午12點起開賣線上旅展。（圖／老爺酒店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

2024ITF台北國際旅展11月1日開幕，對此，老爺酒店集團今（23日）宣布，將於10月30日中午12點起開賣線上旅展。其中，「3,400元聯合住宿券」全台10家老爺皆通用，旗下7個據點只要使用1張即可入住。

▲礁溪老爺客房改裝完成，以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心，提升便利性與精緻感。

「老爺感謝季」線上旅展10月30日至11月5日開跑，住宿券最低2折起，民眾最關心的「聯合住宿券」一張3,400元，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等三家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館等7館別，只需使用1張就能入住。業者指出，除了台北老爺不含早餐之外，其他6館別都有含早餐。聯合住宿券再加碼買20張送2張、買30張送3張，以此類推。

▲北投老爺酒店沐泉療中心甫完工。（圖／北投老爺酒店提供）



使用2張「聯合住宿券」，可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈送館內抵用金，等同2.9折起。使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，現省近2萬元。

業者補充，凡於5月和9月指定日使用「3,400元老爺聯合住宿券」，且每房一名55歲以上旅客入住，即可享台南老爺、南港老爺、台中大毅老爺、礁溪老爺、新竹老爺限量房型升等，2家老爺會館則加贈當季住房專案餐點，北投老爺將提供雙人列日鬆餅下午茶套餐。

▲北投老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供，下同）



不只聯合住宿券，素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚2,999元起，使用2張券可升等浪漫的星光系列客房；位於南港軟體園區捷運站旁的南港老爺行旅，雙人入住旅人客房不含早餐每晚2,999元，再享買10張送1張優惠。

▲位於南港軟體園區捷運站旁的南港老爺行旅，雙人入住旅人客房不含早餐每晚2,999元。

新竹老爺酒店推出「豪華家庭房住宿券」，4人入住不含早餐每晚4,200元起；文青首選的台南老爺行旅，四人入住家庭客房不含早餐每晚4,299元，等同2折優惠。

知本老爺則有「6,999元雙人抗漲住宿券」，入住精緻客房一泊二食，再贈接駁服務，買10張加送1張；「四人好行住宿券」入住家庭客房含自助式早晚餐，每張只要10,999元，買10張送1張。

▲台北君悅酒店氣派迎賓大廳。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，台北君悅即日起至11月11日啟動ITF線上旅展，住宿方面，君悅豪華客房平日住宿券、含凱菲屋雙人自助早餐，每張7,888元，約打7折，周五、周六或國定假日加價1,200元，每房至多兩位12歲以下不佔床兒童免費住，使用期限可至明年3月15日。

▲君悅豪華客房平日住宿券、含凱菲屋雙人自助早餐，每張7,888元。（圖／業者提供）



同時，館內Oasis Spa也推出105分鐘「肌能甦醒身體按摩療程」單次體驗券每張3,190元，73折，購買10張套券，優惠價31,900元、66折，可加贈一張60分鐘體驗券，憑券可享館內水療三溫暖設施。