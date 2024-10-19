解鎖《黑白大廚》安東湯麵！交通、必點菜單、推薦吃法全攻略

▲《黑白大廚》阿姨無菜單料理一號的「安東家」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

《黑白大廚》熱播，讓每位主廚的餐廳已成為現在到首爾必朝聖美食清單，其中本名金美玲（김미령）的「阿姨無菜單料理一號」所經營的「安東家」，就隱身在京東市場內，《ETtoday新聞雲》實際走訪，告訴你交通、必點菜單、推薦吃法，品味一碗人生料理安東湯麵之餘，鄰近的劇場版星巴克也推薦順遊，繼續享受咖啡時光。

▲想前往「安東家」，建議搭首爾地下鐵1號線至「祭基洞站（제기동역）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「安東家」所在的京東市場。（圖／記者蔡玟君攝）

■交通方式

「安東家」位於京東市場內地下一樓，已在地經營40年以上。推薦旅客可搭乘首爾地下鐵1號線至「祭基洞站（제기동역）」，距離「東大門站」僅4站距離；從2號出口出發直走約5至10分鐘，即可看到京東市場。

▲▼走進京東市場，留意左手邊招牌，看到「P」就是前往地下室的入口。（圖／記者蔡玟君攝）

走進市場約2分鐘，可看到左手邊一處掛著停車場「P」招牌，就是前往地下商場的入口，下樓梯後順著人潮尋找即可抵達，並可坐在椅子上排隊等待。

▲阿姨無菜單料理一號的「安東家」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一定要點一碗的人生料理「安東湯麵」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店家會提供各種小菜與配料。（圖／記者蔡玟君攝）

■必點菜單

安東家必點菜單除了「人生料理」安東湯麵（손국시）外，還有白切肉（수육）與白菜煎餅（배추전）也推薦一定要點來品嚐，店家還會送上生菜、蒜與辣椒、辛奇等各種配菜。

此外，點餐時也不用擔心不會韓文，記者實際造訪，碰到店內有一位會說中文的店員，因此溝通無礙，或也可依照上方提供的韓文品名點餐。

▲安東湯麵口味較清淡，可以加入蒜、辣椒、醬油調味。（圖／記者蔡玟君攝）

■推薦吃法

安東湯麵味道清淡，店家建議可以放入蒜、醬油、再依照喜好加入辣椒搭配一起品嚐。若想吃得更有層次感，不妨先從喝清湯、吃麵條開始，再依照口味慢慢加入調料，最好搭配辣椒、辛奇一起吃。

▲▼白切肉可包生菜一起吃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帶有些許焦香的白菜煎餅。（圖／記者蔡玟君攝）

而一片片切得厚實的白切肉，店家透露好吃的秘訣不是部位，而是自家的調理方法，除了單吃肉片外，也可以放入生菜，加入辛奇、蒜等配料一起品嚐；而超大份量的白菜煎餅，現煎出爐帶有些許焦香，新鮮白菜則增添清新口感，推薦搭配醬油一起品味。

▲同樣在京東市場，以老劇場改建的「星巴克京東1960」，可是首爾必去的特色星巴克之一。（圖／記者蔡玟君攝）

■加碼鄰近景點：劇場版星巴克京東1960

吃飽喝足，到京東市場不可錯過的另一去處就是劇場版「星巴克京東1960（스타벅스 경동1960점）」。星巴克京東1960於2022年12月開幕，空間以1960年代廢氣劇場活化改建而以此命名。

▲▼星巴克京東1960店內將昔日觀眾席打造成特色座位區，更能感受劇場氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

店內保留過去劇場樣態，昔日的舞台變成點餐區，而漸進增高的座位則變成一處處特色的座位區，有雙人沙發間帶有小桌設計，亦有半開放式小包廂座位，搭上挑高天花板、老磚牆與木質調桌椅，呈現復古氛圍，不定時傍晚還有駐唱歌手演出，讓人感受昔日劇場風華。

▲也有星巴克京東1960店限定設計品。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，店內除了販售星巴克迷喜愛的城市杯等周邊商品外，更有「星巴克京東1960」限定設計周邊商品，喜歡收藏的粉絲可不能錯過。