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拉麵名店「鬼金棒」10年員工創業　老闆發文推薦：請多多支持　

▲台北名店「鬼金棒」10年員工自行創業「豪鬼豚骨辣麵」。（圖／取自辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

▲台北名店「鬼金棒」10年員工自行創業「豪鬼豚骨辣麵」。（圖／取自辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

記者黃士原／台北報導

新北蘆洲的拉麵控有口福了，台北名店「鬼金棒」10年員工自行創業，在民權路上開設拉麵店「豪鬼豚骨辣麵」，老闆昨天特地在粉專發文推薦，希望大家多多支持。

平時都是公告營業時間異動的台北拉麵名店「鬼金棒」粉專，昨天少見的上傳了一張「豪鬼豚骨辣麵」店面照，原來這是店裡10年資深員工「阿豪」新開的拉麵店，老闆還說，他完整的學習到鬼金棒技術，除了祝福創業成功，更希望大家能多多支持。

▲鬼金棒的「辣麻味噌拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

「豪鬼豚骨辣麵」位於新北市蘆洲區民權路上，營業時間是下午5點到晚上9點。得知消息的網友表示，「太好了，離家很近」、「要去支持一下了」、「沒想到第一次去蘆洲吃東西是去吃拉麵」。

▲麵屋一燈「魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，有東京拉麵之王美名的「麵屋一燈」，登台8年後終於開出第2家店，日前正式進駐新光三越A11，除了原有的魚介冠軍沾麵、芳醇干貝雞湯拉麵之外，還新推炙燒雞豚拉麵、A11限定的蝦湯魚介拉麵。

▲麵屋一燈「芳醇干貝雞湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

關鍵字： 美食雲 拉麵 鬼金棒 拉麵美食

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