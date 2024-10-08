ITF台北旅展11／1開幕！150元早鳥票開搶只有2天　1500攤亮點先看

▲ITF台北國際旅展將於11月1日至4日在南港展覽館一館登場。（資料照／台灣觀光協會提供）



記者彭懷玉／台北報導

「2024ITF台北國際旅展」將於11月1日至4日在南港展覽館一館登場，今年達1,500個攤位，較去年多了200攤，囊括海內外觀光單位、旅行社、航空、飯店業者參加，150元早鳥票即日起開賣至9日晚間11點59分止。

主辦單位台灣觀光協會表示，今年展區升級擴大至1、4樓兩區，規模較去年成長15.38%，集結111個國家及城市，為近7年最多。主辦方透露，日、韓、香港觀光單位都擴大參展，馬紹爾、吐瓦魯、肯亞為首次參展，還有泰國、法國、沙烏地阿拉伯等國，且IHG集團、旅行電商KKday均回歸，並且多了專做肯亞遊獵的旅行社、捷絲旅台南虎山館也獨立參加。

▲日、韓、香港觀光單位都擴大參展。（資料照／台灣觀光協會提供）



展覽1樓規劃為國外旅遊專區，有各國國家館、旅行社及航空公司等，各大航空公司包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空，另有部分航空公司將與各國國家館一同展出，而今年新增的航空公司為亞洲航空和越捷航空。

▲ITF早鳥票享150元，下殺75折，已悄悄於今（8日）凌晨12點開賣。（資料照／記者彭懷玉攝）



ITF門票原價200元，75折早鳥票150元已悄悄於今（8日）凌晨12點開賣，快閃兩天至10月9日晚間11點59分止，民眾可在Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路購票。錯過早鳥票的民眾，也能在10月10日起至10月31日開展前購買9折180元的預售票。

▲ITF台北國際旅展去年展期最後一天人潮。（資料照／記者彭懷玉攝）



在此之前，主辦方搶先推出「填問券抽機票」活動，即日起至10月29日，參與民眾不僅可以搶先獲得逛展懶人包，還有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票。同時，民眾也可從即日起至10月20日前，於高鐵假期活動頁面訂購台北指定飯店行程或台北美食行程，且於10月31日至11月4日期間出發就送「ITF台北國際旅展門票」（數量有限，贈完為止）。

為響應公益，主辦單位也持續與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月28日起至11月2日前，只要至北北基宜地區19個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票（每人最多兌換2張門票），限量1萬張。

2024 ITF台北國際旅展

日期：11月1日（五） 12:00~18:00

11月2日（六）至11月4日（一）10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓