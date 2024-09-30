聯名最終回！清心福全「咖波造型瓶」、「咖波保溫杯」新登場

▲「清心福全X貓貓蟲咖波」最後一波聯名來了。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全X貓貓蟲咖波」聯名最終回登場，強勢推出2款鐵粉敲碗超久的周邊小物，包括「咖波立體造型恰好瓶」及「咖波保溫瓶套組」，通通有超可愛的立體咖波杯蓋陪喝水、飲料，十分療癒，10月1日起陸續於全門市上市，數量有限、售完為止。

▲立體造型恰好瓶搭配立體咖波杯蓋超Q。

清心福全最後一波咖波聯名來了，一共推出2款超實用周邊等收藏，首推有著獨特角型瓶身設計的「立體造型恰好瓶」，瓶身上滿滿咖波立體浮雕，杯蓋特意設計成立體造型，可以看到圓滾滾的咖波趴在瓶子上，再搭配淺藍色瓶身，可愛到不行，容量為650ml，10月1日起只要於門市購買任一飲品即可以65元加購1個，每人當次消費限購1個。

▲保溫瓶上下可拆式的咖波造型杯蓋與底座組合起來還能當作收納盒或擺飾公仔。

另一款「保溫瓶套組」提供深藍、淺藍2色選擇，最大亮點為上下可拆式的咖波造型杯蓋與底座，組合起來還能當作收納盒或擺飾公仔，俏皮又實用，保溫杯採用304不鏽鋼內膽，耐腐蝕又抗酸鹼，700ml的超大容量還附贈同材質的吸管，10月10日起凡來店購買任一飲品即可以850元加購1個，每人當次消費限購1個。

▲珍煮丹首度跨界聯名GArmy。（圖／珍煮丹提供，下同）

另，「珍煮丹」近日找來蔡阿嘎「GArmy」系列跨界合作打造一系列聯名，首推「2024烏龍系列飲品」選用特選雲霧烏龍結合粉嫩水蜜桃製成，有「水蜜桃烏龍（售價75元）」、「蜜桃烏龍奶茶（售價65元起）」，以及黑糖粉粿搭配烏龍奶茶的「粉粿烏龍奶茶」，售價55元起。

輕食部分則推「裝蒜明太子厚片」，外酥內軟的厚片塗滿明太子搭配道地蒜香，售價70元，限於輕食門市販售。以上聯名新品即日起於全門市開賣。

▲3款限量GArmy聯名戰隊T只送不賣。

同步推出3款限量GArmy聯名戰隊T-Shirt，是以陸海空作為創意發想，有陸軍綠、海軍藍、空軍白共3色，只送不賣，凡在珍煮丹門市消費滿百元即送嘎嘎樂1張，滿200送2張，以此類推，最大獎直接把戰隊T穿回家，還有多樣飲品優惠等刮，各店數量有限、送完為止，T-Shirt則採隨機發送。