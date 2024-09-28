麻古茶坊、萬波買1送1！手搖飲「教師節優惠」懶人包

▲手搖飲教師節優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

教師節快樂！《ETtoday新聞雲》整理手搖飲祭出的限定優惠，包括麻古茶坊、康青龍、萬波島嶼紅茶通通能爽喝指定飲品買1送1，CoCo則推3款純茶任選2杯只要39元，算下來，每杯20有找，小確幸一次收。

●CoCo

CoCo今（28）日祭出「大杯純茶2杯39元喝」優惠，品項包括紅茶、綠茶、青茶，任選2杯只要39元，不限購買組數，限來店外帶、都可訂線上點餐使用。

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市今（28）日、明（29）日2天每日上午10時30分至晚上8時祭出「草莓泡泡派對系列買1送1」優惠，品項包括「火焰草莓蕾夢泡泡」、「草莓蕾夢泡泡」任選，並以價低者為贈送飲品，每人限購2組共4杯。

▲康青龍芋圓茉莉鮮奶綠買限時1送1。

●康青龍

康青龍全門市即日起至10月8日推「大杯芋圓茉莉鮮奶綠買1送1」優惠，須於龍來訂線上點餐領券，每人限領2張，最多可享買2送2，領完為止，且即領隨用，同樣限於龍來訂線上點餐使用，使用期間至10月15日。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶今（28）日、明（29）日於外送平台「foodpanda」推「2大飲品同品項買1送1」，優惠品項包括「島嶼檸檬茶王」、「冬瓜檸檬」，限大杯、相同糖度冰量。

●春陽茶事

春陽茶事即日起至9月30日於外送平台「foodpanda」祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項包括「柚香烏龍」、「覆盆子紅茶」。

●蔦日子

蔦日子即日起至10月15日於全門市祭出「黑糖波波沙沙第2杯50元」優惠。