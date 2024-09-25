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新疆溫差大！10大初遊建議：洋蔥式穿著最保險、北疆免怕高山症

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆溫差大，「洋蔥式穿著」最合適。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新疆報導

「新疆」面積超過166萬平方公里，差不多46個台灣大，廣袤無垠的土地中，遍佈湖泊、草原、森林、雪山、冰川、沙漠等各式奇景，蔚為許多旅人一生必遊之地。初次造訪新疆，須做好萬全準備，《東森新媒體ETtoday》整理出10點行前須知，供讀者出遊前參考。

1.日夜溫差大，洋蔥式穿著最保險
「朝穿棉襖午穿紗，抱著火爐吃西瓜」新疆日夜溫差很大，有時甚至有「一日四季」現象，9月下旬烏魯木齊清晨約10度，中午可能近30度；越北邊越冷，9月初的阿勒泰喀納斯已經下起雪，衣物建議洋蔥式穿著，短袖到羽絨外套都要準備；由於天氣乾燥，必備滋潤性護膚產品、面膜、人工淚液、護唇膏、凡士林等，多喝水、補充維他命，也要備妥感冒藥以防萬一。

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏魯木齊國際大巴扎是新疆必遊景點，集商貿、娛樂、餐飲於一身。（圖／記者彭懷玉攝）

2.關於高山症（高原反應）
初次多半人會選擇造訪風景優美的北疆，平均海拔約1000多公尺，因此無需擔心高原反應，以人文歷史風情聞名的南疆，塔里木盆地等地的海拔達3000至6000公尺高，就需特別準備。

3.WiFi免翻牆的SIM卡
赴陸旅遊不少人會擔心WiFi問題，記者本次購買有明確標示「新疆可用」的免翻牆SIM卡，到了當地機場換卡即可使用網路，也能分享熱點至筆電。至於訊號部分，烏魯木齊、石河子市等大城市皆優良，郊區收訊較差也可理解。

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新疆常見手抓飯、羊肉串、大盤雞等料理。（圖／記者彭懷玉攝）

4.多羊肉、牛肉，多吃蔬果平衡
新疆近五成是維吾爾族人，加上哈薩克、回族等幾個少數民族，各式餐飲多元且很夠味，常見手抓飯、羊肉串、大盤雞、各式的饢等料理。旅程中可以多補充蔬菜水果等纖維素、維他命等，以助消化補充營養。

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲市集中隨處可見賣紅石榴、紅石榴汁的攤販。（圖／記者彭懷玉攝）

5.景點距離遠，整個範圍有46個台灣大，建議準備U形枕
新疆總面積為1,664,897平方公里，約占中國陸地面積六分之一，台灣的46倍大，因此去哪裡基本上都差不多2小時起跳，建議戴上U形枕，休息時頸部有個支撐，也別忘了帶足夠量的行動電源，但是需要注意一下通關的限制。

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲建議戴上U形枕，休息時頸部有個支撐，也別忘了帶足夠量的行動電源。（圖／記者彭懷玉攝）

6.無時差
新疆（UTC+6）和北京存在兩小時時差，華人為了方便辦公、聯絡事項，大部分漢人採用北京時間（UTC+8），但使用北京時間的居民也會按當地太陽運行的時間來調整作息，而大部分維吾爾族等其他民族的人則採用烏魯木齊時間，習慣用北京時間的華人，會發現太陽在早上8點左右才慢慢升起，晚上接近9點才天黑，且用餐時間也有微調，早餐大概在8-9點、午餐13-14點、晚餐20-21點都屬正常範圍。

▲新疆旅遊,烏魯木齊國際大巴扎,新疆美食,烏魯木齊機場,紅石榴汁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲目前赴新疆無直飛航班，旅客需搭乘中國國際航空、東方航空等公司，至大陸其他城市轉機。（圖／記者彭懷玉攝）

7.無直飛新疆航班，轉機需預留足夠時間
以往華航有台北直飛烏魯木齊航班，不過現在尚未恢復，旅客需搭乘中國國際航空、東方航空、南方航空等公司，至大陸其他城市轉機，若從北疆阿勒泰機場回程，必須要轉2趟，耗時約10至20小時。值得一提的是，大陸氣候多變，建議中轉要預留足夠時間，以免班機延誤趕不上下一趟飛機。

▲大陸高德地圖。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大陸高德地圖連同景點介紹、租車、住宿、餐廳、加油站、停車場等資訊都會出現在頁面。（圖／記者彭懷玉攝）
不只新疆，全大陸均適用：
1.下載高德或百度地圖，Google地圖不管用
在大陸，Google地圖僅能了解所在位置和要去的地方，不過估算距離不一定準確，許多地方也找不到，推薦下載「高德或者百度」地圖，其內容除了有各種交通方式估算時間，連同景點介紹、租車、住宿、餐廳、加油站、停車場等資訊都會出現在頁面。

2.電子支付普及，基本上現金用不太到
新疆微信支付比支付寶更加普及，兩者都可以事先下載使用，小店也都普遍通用，掃碼支付十分方便，類似台灣的Line pay、街口等，免帶錢包也ok。

3.職場尊稱他人「老師」
大陸職場中近年興起一波「老師」風潮取代以前的師傅尊稱，不單只是稱呼傳道授業的老師，舉凡各行各業的成年人都用得上，人們希望透過尊稱拉近彼此關係融洽、和睦，避免叫「哥、姐」等可能叫錯、發生不禮貌的窘況。

關鍵字： 新疆旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 遊覽新疆 國外特色

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