美樂蒂＆酷洛米10月到台南安平！有12米氣偶、燈光秀　6亮點曝光

▲超萌美樂蒂與酷洛米10月將現身台南安平。（圖／翻攝自台南安平區公所臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

三麗鷗粉絲要尖叫啦！台南安平遊憩碼頭從10月3日起推出「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」活動，將有高達12公尺的美樂蒂與酷洛米玩偶展出，同時還有夜晚燈光秀、見面會、主題快閃店等，一路展出至11月17日為止，《東森新媒體ETtoday》就整理此次活動6大亮點，粉絲趕快計畫到台南朝聖了。

台南市政府近年秋天，都會在安平遊憩碼頭規劃大型主題活動。繼迪士尼Tsum Tsum、航海王等聯名後，今年與三麗鷗合作，以超萌的美樂蒂與酷洛米為主角，將安平遊憩碼頭周邊變成一座浪漫的粉色三麗鷗世界，必拍亮點包括：

1.必拍12公尺高大型充氣主題人物玩偶

此次活動最大亮點就是有高達12公尺的美樂蒂與酷洛米玩偶，在碼頭前廣場讓民眾能拍照，紫色小惡魔風的酷洛米與粉色軟萌的美樂蒂坐在碼頭旁，襯托的海景與船隻，成為今年秋天安平最療癒的風景線。

▲「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」將在安平遊憩碼頭展出，入夜還有燈光秀。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

2.夜間燈光秀

入夜後同樣精彩！主辦單位在活動期間從每天晚上6點起規劃夜間定時燈光秀，每30分鐘一次，每次約5分鐘。

3.兩公尺高造型氣偶、裝置必拍

在主要展區周邊，主辦單位計畫打造4組約2公尺高的造型器偶與5座裝置，例如紫色酷洛米星球、美樂蒂粉色頭巾造型氣偶、美樂蒂的好朋友Piano小綿羊粉色打卡裝置等。

4.一日限定見面會

在10月5日當天，活動現場將舉辦美樂蒂與酷洛米的見面會，美樂蒂見面會時間為當天下午2點30分至3點，酷洛米見面會時間為當天下午4點至4點30分。

▲此次活動將比照過去迪士尼慶典，在安平遊憩碼頭打造大型充氣偶讓民眾拍照，還有主題商店與一系列打卡點。上圖為過去活動畫面示意圖。（圖／讀者授權提供，請勿隨意翻攝）

5.結合台南意象背板

台南市政府也與三麗鷗合作，推出「台南風景 x My Melody & Kuromi」風景背板，讓酷洛米和美樂蒂帶著旅客一起到代表台南意象的5大風景拍照，如「大魚的祝福」、「生命之樹」、「安平古堡」、「奇美博物館」、「四草綠色隧道」等，特別設計可是台南才有。

6.主題快閃店

比照過去活動，今年也將推出三麗鷗主題快閃店，讓粉絲逛展之餘還可以入手各種可愛的周邊商品。