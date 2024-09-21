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高鐵推「台灣WAY」線上玩測驗　有機會獲12張免費票或雙人遊

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲高鐵推出「最真實的台灣WAY」活動，線上測驗可抽獎。（資料圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵推出「最真實的台灣WAY」活動，即日起到10月17日線上測驗，可找出自己專屬旅行風格，還可參加抽獎，有機會獨得12張免費高鐵票或高鐵假期雙人遊，每天有一次抽獎機會。

高鐵為展現「真實接觸」品牌精神，規劃「最真實的台灣WAY」品牌活動，將高鐵旅客生活百味轉換為真實相見的台灣WAY，包括「媽媽WAY」、「人情WAY」、「有品WAY」等總共13種台灣WAY，不但可線上玩測驗，還結合各種適合產品，推出「搭高鐵．玩城鄉」、「假期玩樂有禮」、「日月潭好好玩」、「搭高鐵．送住宿」、「大人囝仔高鐵行」等多元優惠產品。

其中「搭高鐵．玩城鄉」，結合國人喜愛的深度旅遊趨勢，以「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」為例，台北出發每人只要1,800元起。「假期玩樂有禮」則精選北、中、南人氣飯店，以台北柯達大飯店南京館為例，平日入住享客房免費升等，另再加贈iRent折抵券，左營出發每人3,760元起。

「日月潭好好玩」則推出高鐵和九族樂園門票，台北出發每人1,599元起。「搭高鐵．送住宿」網羅全台優質飯店，以台北平日出發至左營為例，2人同行，住宿加高鐵來回車票，入住高雄福華大飯店，每人只要2,980元起。

「大人囝仔高鐵行」鎖定樂齡族打造主題之旅，年滿65歲以上者，加碼再享200元折扣優惠。

此外，高鐵公司表示，高鐵也推出「飯店聯票」及「國旅聯票」二大熱銷產品，加購高鐵票分別可享75折起及7折起優惠。

 

 

關鍵字： 高鐵 台灣WAY 優惠 旅遊 測驗

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