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黃色招牌已掛上　台灣松屋「永和首店」最快9月底開幕

▲台灣松屋永和店招牌已掛上。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣松屋永和店招牌已掛上。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼板橋江子翠店後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」首度插旗新北市永和區，餐廳已在施工中，而明顯亮眼的招牌已掛上，裝潢工人透露最快9月底開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有10家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店，以及8月新開幕的板橋江子翠店。

▲台灣松屋主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理 。（圖／記者黃士原攝）

松屋永和店是繼新莊中平店、板橋江子翠店後，該品牌在新北市的第3家門市，地點位於中正路上，臨近4號公園，而且離すき家（SUKIYA）永和中正店僅100多公尺，目前店面已在施工中，而明顯亮眼的招牌已掛上，裝潢工人透露最快9月底開幕。

▲大師兄拉麵店「麵屋銷魂」插旗永和。（圖／記者黃士原攝）

另外，大師兄銷魂麵舖旗下拉麵品牌「麵屋銷魂」，繼蘆洲1號店後，第2家店插旗永和區，已於本周一正式開幕。麵屋銷魂的拉麵湯頭以濃郁豚骨湯為底，再加上以數十種蔬果、辣椒及中藥材炒製而成的「靈魂辣醬」，微辛但順口滑潤。除了經典口味，還有黑蒜豚骨、銷魂豚骨、豪華豚骨，以及壽喜燒肉豚骨拌麵（炙燒豬五花搭配可生食級的蛋液），售價180元至230元。

▲「麵屋銷魂」只賣豚骨系列拉麵。（圖／取自麵屋銷魂臉書）

麵條選用博多細麵，Q彈有勁且更容易吸附湯汁，如果一碗吃不夠，麵屋銷魂還可無限續麵，就怕客人吃不飽。此外，分別以60度、65度低溫舒肥的雞叉燒、豬叉燒，經過特調醬汁滷製，軟嫩而鮮甜，加價50元就能享有雙倍份量。

關鍵字： 美食雲 台灣松屋 永和美食 牛丼 牛肉飯

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