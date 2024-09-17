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烈嶼芋頭季來了！大嗑在地特色冰　還有實境解謎、挖芋體驗

▲▼小金門,烈嶼,小金門芋頭餐,三層樓。（圖／ETtoday資料照）

▲烈嶼最知名農產之一就是芋頭，更發展出一系列冰品、美食，甚至有芋頭餐。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

從每年中秋起至年底，就是金門烈嶼芋頭最好的季節，烈嶼鄉公所從即日起至11月30日為止推出「2024烈嶼鄉芋頭季系列活動」，旅客不只可以到烈嶼大嗑芋頭冰、芋頭片，今年還推出「勇闖烈嶼島實境解謎GO」線上實境解謎APP，帶領民眾認識在地海洋與生態環境。

烈嶼芋頭受到種植土質帶有紅性黏土且富含礦物質，因此吃起來香、鬆、綿還入口即化，成為金門名產，更發展出芋頭冰、芋頭片等美食，尤其在產季時更是超搶手。

▲▼2024烈嶼鄉芋頭季系列活動記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2024烈嶼鄉芋頭季系列活動即日起開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小金門烈嶼鐵漢堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲烈嶼不僅有美食，也有許多軍事景點。（圖／記者蔡玟君攝）

今年邁入第22屆的「2024烈嶼鄉芋頭季系列活動」，不僅推廣當地特產，也想讓更多人認識金門地貌，因此今年推出「勇闖烈嶼島實境解謎GO」線上實境解謎APP，希望透過「趣味、創新、實作、互動」的方式，教育民眾認識烈嶼鄉海洋及生態環境。

▲▼小金門烈嶼西方老街,西方社區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲到烈嶼玩除了吃美食，還可以走訪老社區。上圖為西方社區。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在10月12至13日於烈嶼鄉東林複合式運動場，則有優質芋頭競賽頒獎、挖芋體驗、特色農夫美食市集、主題兒童樂園及國軍軍備展示等。

關鍵字： 美食雲 金門旅遊 小金門 烈嶼 美食情報 烈嶼鄉芋頭季

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