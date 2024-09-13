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5航空、電商優惠懶人包！0元機票限時開搶　直飛韓國最低600起

▲越捷航空迎來第105架飛機，新機抵達越南胡志明市新山國際機場獲得灑水歡迎。（圖／越捷提供）

▲越捷航空。（圖／越捷提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想要提早規劃下半年甚至明年的出國旅程嗎？以下就整理出多家航空公司與旅遊電商推出機票優惠，最低未稅價0元起，讓旅客花高鐵價就能出國玩。

越捷航空

越捷即日起至2024年9月16日為止推出兩百萬張經濟艙機票，每天下午1點至3點期間開放官網預訂，最低票價僅需0元（不含稅金與服務費），旅客只需要負擔行李及稅金，即可出發旅遊；而商務艙與SkyBoss艙位，則最高可享7折優惠。

此優惠適用於所有越南國內航線及國際航線，包括9條台灣航線，優惠適用於2024年10月1日至2025年5月22日的航班；想提升旅遊體驗的旅客，越捷同時推出即日起至9月16日的商務艙及SkyBoss艙位票價7折優惠。

▲▼酷航E190-E2新客機。（圖／酷航提供）

▲酷航近期引進E190-E2新客機。（圖／酷航提供）

酷航

酷航從即日起至9月16日起推出機票優惠，「台北－新加坡」直飛單程含稅優惠價經濟艙新台幣2299元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5599元起；「台北－首爾」直飛單程含稅2399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅4599元起；「台北－東京」直飛單程含稅3199元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5799元起；「台北－札幌」直飛單程含稅3599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅7599元起。

「台北－新加坡－峇里島」單程含稅2799元起；台北出發經新加坡飛往墨爾本、雪梨與珀斯，單程經濟艙含稅最低新台幣4399元起，豪華經濟艙單程含稅最低1萬1999元起。

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空將開飛釜山。（圖／業者提供）

易斯達航空

易斯達航空（Eastar Jet）將於10月28日正式開闢「桃園－釜山」直飛航線，且天天都有航班。業者也從即日起推出機票優惠，單程未稅價600元起，適用搭乘期間為10月28日至2025年3月30日。

日本航空

日本航空宣布從10月27日起恢復「台北－名古屋」航線，每周提供5個來往航班（周二、三、四、六、日），即日起推出名古屋航線優惠，來回未稅價7700元起，經濟艙就享免費2件各23公斤的托運行李額度，想要規劃下半年到日本中部地區賞楓、看雪，可要把握機會。

▲▼日本賞楓十和田湖。（圖／KKday提供）

▲日本知名賞楓景點十和田湖。（圖／KKday提供）

KKday

旅遊電商KKday即日起推出機票優惠，名古屋五日來回機票8999元起、名古屋五日機加酒1萬1300元起，也有東京五日來回機票8999元起、大阪五日來回機票1萬2888元起；韓國則有台北、桃園、台中、高雄出發的選擇，首爾四日來回機票7500元起、釜山五日來回機票7999元起、大邱四日來回機票7999元起，另享賞楓機位折扣500元優惠。

關鍵字： 優惠快訊 亞洲旅遊 日本旅遊 韓國旅遊 澳洲旅遊 泰國旅遊 新加坡旅遊 印尼旅遊 越南旅遊

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