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台南遠東香格里拉+1元入住高樓層客房　享貴賓廊、免費早餐

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接初秋到來，台南遠東香格里拉特別推出3大住房專案，包括加1元就能保證入住高樓層特選尊榮客房，還享貴賓廊專屬禮遇；或入住3天2夜專案，不用出門排隊，就能將台南最道地的小吃直送入房，同時均含隔日豐盛早餐。

台南遠東香格里拉此次推出3大專案，預訂「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只要加1元就能以4401元保證入住29樓至37樓的特選尊榮客房，城市美景盡收眼底，等於每房每晚下殺21折。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲入住台南遠東香格里拉享高空美景。

而「台南美食之旅：三天兩夜奢華旅程」則主打將最具府城特色的美食－虱目魚湯及周氏蝦捲直送房間品嚐，並可在入住期間，任選一日享用豐盛自助式早餐，專案價6480元起。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲飯店內泳池。

業者同時推出高鐵聯票「台南400．古都美食巡禮」專案，每房每晚4,230元起，提供尊榮客房與尊榮家庭客房選擇，包含豐盛自助式早餐、加購高鐵車票最低78折優惠，此外，專案住客還可加價880元參加「美食巡禮行程」三大台南主題路線。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

捷絲旅台南虎山館聯手台灣高鐵，即日起推出「台南400．古都美食巡禮」住房專案，10月1日至12月31日雙人入住鼓悦客房，兩天一夜優惠價每房2799元起，還加贈奇美食品幸福工廠500元伴手禮折抵券，連續入住兩晚，更可免費享一日飯店自助式早餐，品嘗台南風味料理，透過官網訂房加購高鐵票享78折起優惠。

捷食藝餐廳也特別推出「松葉蟹天婦羅日式炊飯套餐」，即日起至11月30日止，每套僅需498元，房客免收1成服務費。

關鍵字： 台南旅遊 台南遠東香格里拉 住宿優惠 飯店旅館 星級飯店

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