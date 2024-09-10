福華蓬萊邨秋蟹套餐主打「免沾手」　慕里諾5品牌推軟殼蟹新菜

▲福華蓬萊邨秋蟹套餐主打「免沾手」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

時值入秋，夜晚時分感受到些許微涼，也是老饕們大啖秋蟹的季節，台北福華大飯店蓬萊邨即日起推出「免沾手」秋蟹套餐，慕里諾國際餐飲旗下5品牌的軟殼蟹新菜也同步上市，享用美味螃蟹同樣不沾手。而台南安平亞果薈的秋實蟹宴，每桌還能吃到40隻清蒸活萬里蟹。

▲涼拌醋鮑魚香蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲番茄海鮮蟹湯。（圖／記者黃士原攝）

台北福華大飯店蓬萊邨

台北福華大飯店台菜餐廳蓬萊邨今年主打全程「免沾手」秋蟹套餐（1680元＋10%），「涼拌醋鮑魚香蟹」採用進口松葉蟹腿和台灣九孔鮑川燙，搭配以番茄醬、美乃滋和花生粉調製的文武醬食用。

「番茄海鮮蟹湯」將酒家菜番茄排骨鍋融入西餐概念，以烘乾聖女番茄、新鮮黑柿番茄和牛番茄打泥，加入烘烤過的蟹殼和排骨熬製成湯底，為肥美的松葉蟹肉鮮上加鮮。

▲蟹肉蔥油拌紫米飯。（圖／記者黃士原攝）

另一道以豬油拌飯為靈感的「蟹肉蔥油拌紫米飯」，將松葉蟹肉絲融入道地台式菜色，並特意保留能增加脆口度的豬油渣，最後以鵪鶉溏心蛋取代荷包蛋。

▲台南安平亞果薈的「萬里蟹秋實蟹宴」的10人份桌菜中，每桌有40隻清蒸活萬里蟹。（圖／雲朗觀光集團提供）

台南安平亞果薈

台南安平亞果薈的「萬里蟹秋實蟹宴」的10人份桌菜中，除了每桌40隻清蒸活萬里蟹外，也包含多道美味料理，如金沙鱈魚相絲、山城辣子雞、柚子和風沙律 、蜜汁紅薯、砂鍋濃湯菜膽燉全雞、福州酒蛋麵線與陳皮紅豆沙，每桌售價1萬4800元+10%。

▲台北萬豪酒店3樓的宴客樓中餐廳，10月6日前推出「尋味秋蟹」饗宴。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店

位於台北萬豪酒店3樓的宴客樓中餐廳，10月6日前推出「尋味秋蟹」饗宴，主廚嚴選重達800公克、來自斯里蘭卡的肥美大沙公入饌，以及大閘蟹、鮮美沙母、處女蟳等，運用清蒸、煲煮、避風塘多種烹調手法，設計多道單點秋蟹料理如「大沙公芋頭米粉」、肉質飽滿「紅膏蟹冬菜蒸肉餅」、辛香惹味「避風塘大沙公」等料理，以及7道式去殼美蟹中式套餐，每套4280元+10%。

▲泰迪農園咖哩-南洋風軟殼蟹咖哩。（圖／慕里諾提供）

慕里諾國際餐飲

慕里諾國際餐飲旗下5品牌一同推出軟殼蟹新菜，售價270元至590元。BEPPIN PASTA首度將台灣人喜愛的奶黃流沙內餡風格，搭配秋季必吃的蟹料理，推出「金沙奶油軟殼蟹義大利麵、「義式金沙菇菇軟殼蟹披薩」，以及「酥炸軟殼蟹佐青醬」。另BEPPIN PASTA EXPRESS亦有可輕鬆享用的「軟殼蟹奶油義大利麵」。泰迪農園咖哩新品「南洋風軟殼蟹咖哩」加入各式香料來增加清爽風味外，上桌前還會再加入些許滑蛋，增加滑順口感。

▲勝政日式豬排-軟殼蟹腰內套餐。（圖／慕里諾提供）

北海道Suage湯咖哩的「酥炸軟殼蟹湯咖哩」，將酥炸軟殼蟹浸泡於湯咖哩內，湯底還能自由選用，可以搭配出屬於自己最愛的組合。勝政日式豬排、勝勢日式豬排則分別推出「軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」、「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」。

