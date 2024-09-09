燒肉南霸天「碳佐麻里」訂位系統今日上線　可預約到10／31

▲碳佐麻里訂位系統今日上線。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃士原／台北報導

有燒肉界南霸天美譽的「碳佐麻里」終於推出訂位系統，今日正式上線。不過有分「預約訂位」及「線上候位」兩種，前者報到後可直接入座，後者要在現場等候安排，有空位才能進場用餐。

碳佐麻里雖然已是人氣名店，但仍只打電話預約，民眾常遇到打不進去的狀況。不過，官方粉專今日上午11點公告，訂位系統正式上線，消費者也能透過網路預約。業者也提到，為了提供最佳的用餐體驗，堅持用餐「不限時」，所以線上預訂分為「預約訂位」及「線上候位」兩種。

預約訂位是已準備座位，消費者抵達後只需完成報到，即可直接入座；線上候位則是報到後，餐廳將依據到達順序及用餐需求，儘快安排座位，仍須在現場等到有空位，才能進場用餐。

▲碳佐麻里台南府前店因為即將搬遷至新興園區，因此暫不提供線上訂位服務。（圖／取自Google地圖）

目前碳佐麻里台南中華店、高雄高美店、高雄時代店都可線上訂位，但台南府前店因為即將搬遷至新興園區，因此暫不提供。此外，同集團的天鍋麻辣鴛鴦鍋高雄時代店，以及有你真好湘菜沙龍的台南五妃店、高雄鼓山店、高雄時代店也可線上預約。

碳佐麻里以品質穩定的燒肉、定期更換的菜色、不限時用餐，廣受南部人好評，菜單提供雙人套餐為主，價格1498元至4599元，另有999元的商業午餐及單點。目前在台南、高雄共有4家店，且裝潢風格不一，2019年年底開幕的高雄時代店，以雪白色建築、水流潺潺的環湖綠意造景，被客人激推為亞洲最美燒肉店。

▲老井燒肉招牌的「30公分厚切牛舌」。（圖／記者黃士原攝）

另外，台中人氣燒肉「老井」近年來發現，許多台北顧客專程前往台中門市用餐，根據統計資料顯示，其占比是來店客群的前3名，因此決定到台北開設信義店，餐廳落腳Att Valley商場，裝潢風格打破以往明亮文青的形象，以暗色系設計融入周邊環境，為都市夜生活增添一抹神秘風格。

▲台北店限定套餐。（圖／記者黃士原攝）

首度插旗台北，除了帶來招牌的「30公分厚切牛舌」，還推出台北限定套餐，主餐有3款安格斯牛肉、松阪豬、雞腿，海鮮有干貝、生蠔醋飲、草蝦、海老天婦羅可選，以及這款套餐才吃得到的澳洲牛舌厚薄拼。雙人套餐2999元、3人4350元，最低每人不到1500元就能享用16道菜色。