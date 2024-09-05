「淡水壓軸10分鐘高低空煙火」9／8登場！交通方式、觀賞點一次看

▲「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火壓軸場將於本周日晚間8點準時施放。（圖／新北市漁業處提供）

記者彭懷玉／台北報導

雙北最後一場煙火秀在淡水！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火壓軸場將於周日（8日）施放，當晚7點起陸續有情人橋水舞燈光秀和無人機展演，晚間8點在淡水河上施放高低空煙火秀，以下整理出花火內容、交通資訊和絕佳觀賞點。

▲▼開幕煙火是情人節主軸，漁人碼頭閉幕煙火秀結合淡水意象，打造「夢幻港灣之夜」；港區晚間9點前也還有光雕水舞秀、情人橋雷射燈光秀。（圖／新北市漁業處提供）

漁人碼頭閉幕煙火秀主題

別於開幕時是情人節主軸，漁人碼頭閉幕煙火秀結合淡水意象，打造「夢幻港灣之夜」，由8吋高空煙火升空，鋪滿照亮整個淡水夜空，使用橢圓造型高空煙火，象徵大橋的獨特橋面，並以低空線條型虎尾煙火，象徵著大橋的纜繩，最後則以大扇、山形等特效煙火，為今年仲夏繽紛樂活動畫下完美句點。

煙火結束後，舞台區有人氣女團HUR壓軸演出，港區晚間9點前也還有光雕水舞秀、情人橋雷射燈光秀、木棧道商店街及市集美食，可以享受淡水羅曼蒂克的夜晚。

▲煙火秀8日當天交管範圍和交通方式。（圖／新北市漁業處提供）※點圖放大

交通方式

煙火秀9月8日當天，公車、捷運、輕軌都將加開班次，民眾可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往；漁人碼頭停車場自當日上午10點起採進場一次性收費（小客車90元/次），無30分鐘免費優惠；滿載時，將禁止車輛進入停車場，並開放港區外圍部分道路（觀海路、中正路二段、濱海路三段）路邊停車（不包含紅線區域），請依現場員警、義交指引至路邊停放。

▲▼煙火秀建議觀賞點及展演位置圖。（圖／新北市漁業處提供）※點圖放大

煙火建議觀賞點

新北市漁業處表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，建議觀賞點除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場等，是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點，另外在左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘較能避開人潮，是絕佳觀賞區域。