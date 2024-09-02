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門前隱味牛肉麵台中舊城店9／6試營運　部分時段可線上訂位

▲門前隱味牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，繼西門町的昆明店、漢口店後，台中舊城店預計9月6日試營運，除了不定時開放熟客預約試菜，也開放9月20日至27日平日的線上預約

門前隱味牛肉麵原是板橋巷弄內的一家人氣名店，但因為被檢舉違章建築而自主拆除店面，2022年7月起暫停營業，去年9月23日復活，進駐空軍三重一村。這個夏天，門前隱味一口氣籌備3家分店，分別是位於西門町的昆明店、漢口店，以及台中舊城店。

▲門前隱味3家分店用餐座位致敬一蘭拉麵，使用隔板隔開，一格一格就像K書中心，上圖為昆明店。（圖／記者黃士原攝）

昆明店、漢口店8月27日開放線上訂位，2個月內的1萬個位子已被訂滿。不過，昆明店已經可以現場候位，想吃就可來排隊，漢口店還在試營運中。至於位於台中大誠街上的舊城店，預計9月6日開始試營運，目前開放9月20日至27日平日的線上訂位。

相較於三重空軍一村店用餐採純預約制，新開的3家分店將提供inline訂位、現場候位，以及熟客/外國旅客快速通關3種方式。老闆Archer解釋，線上訂位以2小時為單位，但一般人不會吃這麼久，離下次預約時間的空檔就能安排現場候位的客人用餐。為了照顧熟客/外國旅客，只要出示熟客券、護照，店員將會以掛號過號的方式，快速安排入座。

▲夢幻組合套餐台式小菜升級4樣，飲品為夏日檸檬，情人果冰為加購品項。（圖／記者黃士原攝）

Archer也提到，來吃過一次就能獲得熟客券，3家店新開幕初期出示就能享有快速通關，但隨著時間拉長，熟客也會愈來愈多，未來會視情況拉高門檻，例如要吃過5次、10次等等，避免影響到現場候位的客人。

▲牛肉麵裡的牛肉採用牛腱心，燉煮到軟嫩好入口。（圖／記者黃士原攝）

菜單部分，牛肉麵有單點、套餐選項，另還有小菜、飲品及伴手禮。單點原味牛肉麵一碗279元，麻辣牛肉麵309元；夢幻組合套餐有牛肉麵、酸菜、台式小菜（3樣）及飲品，原味價格459元、麻辣489元；盛夏組合套餐內容有牛肉麵、酸菜及飲品，原味399元、麻辣429元。

小菜有豆干、麻辣鴨血、豬皮、春雨（螞蟻上樹）、酸菜牛肚、芋頭丸子（2顆），價格19元起至69元；除了單點之外，還有3式、4式及5式組合，價格分別是99元、159元、199元。

▲唐宮結束試營運，蒙古烤肉+火鍋吃到飽調漲62-102元。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北市知名蒙古烤肉餐廳「唐宮」7月底復活，經過1個多月試營運，9月1日正式開幕，同時也調漲餐費，平日午餐每人從558元調漲至660元；晚餐及假日從698元調漲至760元，另多了一個只吃蒙古烤肉方案，每人660元。以上均須加10%服務費。

關鍵字： 美食雲 門前隱味 牛肉麵美食

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