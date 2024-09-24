搭近鐵電車到奈良賞楓！3處楓紅秘境　交通、必備票券全攻略

▲奈良不只有小鹿，南部奈良隱藏多個賞楓秘境，圖為談山神社。（圖／近鐵電車提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本關西地區向來是台灣人最愛去的賞楓地區，除了大阪、京都之外，大家熟悉的奈良其實也不只有可愛小鹿，在奈良的南部地區也隱藏多個賞楓秘境，旅客可以走進山中，看大片火紅楓林搭上古剎交織而成的絕美風景，或是造訪千年古寺，感受心靈沉澱，補充能量。《ETtoday新聞雲》整理前往奈良南部的推薦交通方式、適合票券，以及3個推薦賞楓景點，今年若想安排不一樣的賞楓行程，那就到奈良南部走一趟吧！

■奈良南部在哪？

奈良南部包括能感受日本古代神話的「山之邊、飛鳥、橿原、宇拓地區」，以及擁有櫻花與楓葉美景的吉野山而聞名的「吉野路地區」。若想從大阪前往，以吉野山為例，可從鄰近阿倍野HARUKAS的「大阪阿部野橋站」搭乘近鐵電車，只要1小時又40分鐘就能抵達，非常方便。

▲近鐵電車可搭乘範圍廣闊，可從阿部野橋站直接前往吉野。（圖／近鐵電車提供）

■近鐵電車必搭觀光電車「蔚藍交響曲」

各具特色的觀光列車早已是台灣人赴日必排行程，近鐵電車旗下的觀光電車「蔚藍交響曲（Blue Symphony）」更是不能錯過。「蔚藍交響曲」是行駛於大阪阿部野橋站和吉野站之間觀光特急電車，融合沿線自然景點、特產特色，宛如一首優美的交響曲般，設計出深藍色搭配金色線條的優雅車身，成為一道唯美的移動景觀。

▲▼近鐵電車觀光列車「蔚藍交響曲」。（圖／近鐵電車提供）

「蔚藍交響曲」共配置3節車廂，1號與3號車廂為座位區，內部低調沉穩且典雅的深棕色調，放置舒適寬闊座椅，兩側則設有大面積窗景，讓旅客坐在車廂內，隨時能將兩旁沿途美景盡收眼底；2號車廂則以飯店裡的酒吧空間為構想，設為「Lounge車廂」，提供伴手禮販售，還有沿線名店、酒造直送的產品，讓旅客能邊用餐邊享受車上時光。

■奈良南部必去賞楓景點

1.吉野山



吉野山是奈良最經典的賞櫻景點，櫻花季時以遼闊視野聞名，有「一目千本」的美稱，到了秋天也是必去的楓紅勝地。與櫻花季節花開順序不同，當秋天來臨，從奧千本至最接近近鐵吉野站的下千本依序染色，紅、黃、橘色彩層層疊疊、美不勝收，沿途有如「高城山展望」能將吉野山一覽無遺，或吉水神社的入口處，就有大片楓林吸引人駐足欣賞。

▲吉野山是奈良賞楓代表景點。（圖／近鐵電車提供）

2.談山神社

幽雅寧靜的「談山神社」絕對不枉此行，擁有上千年歷史，神社境內擁有現存唯一木造十三重塔，華麗的建築物群已被列為重要文化遺產，每當秋天來臨，境內3000棵楓樹漸漸變色，將綠色山林染上火紅色彩，莊嚴且唯美。穿過鳥居，再登上通往本殿的一百三十層階梯，漫步在懸掛著成排燈籠的拜殿，是絕佳的打卡美景。

▲▼談山神社楓紅景觀，懸掛成排燈籠的拜殿是拍照絕景。（圖／近鐵電車提供）

3.長谷寺

長谷寺有「花之御寺」美稱，四季都有花海與自然美景能欣賞，秋天時，寺內各處都可看到楓紅美景，其中最推薦的是站在國寶本堂外舞台，遠眺五重塔與整片紅葉，穿過399階登廊後，就來到供奉高12公尺觀音的主殿了，正殿內供奉十一面觀世音菩薩立像，特別參拜時段還可以直接觸摸觀音佛像下的佛腳，祈求好運。主殿最為著名的，就是被楓紅染成整片的「楓葉地毯」，是楓葉季必看絕景。

▲長谷寺有「花之御寺」美稱，楓葉地毯是秋天必看絕景。（圖／近鐵電車提供）

■玩奈良南部必備「近鐵電車周遊券二日券」

想要玩奈良南部，最好用的交通票券就是「近鐵電車周遊券二日券」，使用範圍包括大阪、奈良、京都的近鐵部分路線，持該票券可在連續2天內無限次搭乘電車，還可以免費搭乘指定區域奈良交通巴士，如搭車至近鐵飛鳥站，在車站附近租借單車，走訪高松塚古墳、飛鳥寺、奈良縣立萬葉文化館等歷史景點，同時享受免人擠人的悠閒環境；或在賞楓季節時搭車至吉野山，從奧千本慢慢一路向下散步，賞滿山遍野楓紅美景。

此外，持近鐵電車周遊券在大阪、京都、奈良指定的40處觀光設施都可享有優惠，如阿倍野HARUKAS的觀景台「HARUKAS 300」、吉野山吉水神社與金峰山寺藏王堂等地，均享有門票折扣。

▲近鐵電車周遊券二日券可無限搭乘近鐵大阪、奈良、京都路線，並享指定區域免費搭乘奈良交通巴士。（圖／近鐵電車提供）

近鐵電車官網

https://www.kintetsu.co.jp/foreign/chinese-han/