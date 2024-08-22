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忠孝-關渡碼頭定期航班8／24開航！8月底前搭船贈貨櫃市集100元券

▲忠孝碼頭至關渡碼頭定期航班8月24日起正式開航。（圖／新北市高灘處提供）

▲忠孝至關渡碼頭定期航班8月24日起正式開航。（圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／台北報導

因大稻埕碼頭泥沙淤積問題，忠孝至大稻埕碼頭定期航班喊卡，改停靠關渡碼頭。新北市高灘處指出，忠孝至關渡碼頭每周六、日有對開航班，票價全票200元，半票為100元，8月24日起正式開航。同時，只要在8月底前搭乘該航班，憑當日船票可兌換關渡碼頭100元市集抵用券1張。

▲忠孝碼頭至關渡碼頭定期航班8月24日起正式開航。（圖／新北市高灘處提供）

▲忠孝至大稻埕碼頭定期航班自3月起營運至今，共開船44航次。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長張修銘表示，忠孝至大稻埕碼頭定期航班自3月起營運至今，因受限於大稻埕碼頭潮汐及泥沙淤積嚴重影響，從3月起至7月迄今共開船44航次，搭乘率平均每班約6至7人。

為拓展藍色公路，活化忠孝碼頭功能，高灘處將原先忠孝至大稻埕碼頭之定期航班調整至關渡碼頭，下午4點由忠孝出發至關渡碼頭，晚上8點再返回忠孝碼頭，加上關渡貨櫃市集5月才剛開幕，能一併欣賞兩岸河上風光和品嚐美食。

▲忠孝碼頭至關渡碼頭定期航班8月24日起正式開航。（圖／新北市高灘處提供）

▲沿途可欣賞到關渡橋及市鎮風光。（圖／新北市高灘處提供）

同時，高灘處分享，民眾只要在8月底前搭乘忠孝至關渡碼頭，或關渡至忠孝碼頭航班（即8月24日、8月25日及8月31日來回共6個航班），憑當日船票可至關渡碼頭服務處兌換100元市集抵用券1張，於9月7日前使用完畢即可。

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼關渡碼頭貨櫃市集甫於5月開幕，8月底前搭船贈市集100元抵用券。（圖／記者彭懷玉攝）

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

不僅如此，每周六、日下午5點在關渡碼頭更加開4場次關渡遊河行程，每趟40分鐘，帶民眾欣賞夕陽美景，一樣票價全票200元，半票為100元。此外，每月均有「水岸花都漫遊趣」活動，內容包含探訪三重地區周邊人文歷史，並搭船欣賞淡水河畔景致。

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 北投區旅遊 忠孝碼頭 關渡碼頭 大稻埕碼頭 關渡碼頭貨櫃市集 藍色公路 搭船 淡水河

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