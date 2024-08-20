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住台南大員皇冠每晚4777元起　送早、晚餐吃到飽

▲▼台南大皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

▲台南大員皇冠假日酒店推出周年優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南大員皇冠假日酒店將於9月27日慶祝開業七周年，即日起推出周年優惠，9月30日前預訂「一泊二食」專案，每晚4777元起，或三天兩夜專案，每晚7777元起。

台南大員皇冠假日酒店每年的九月定義為酒店的「生日月份」，今年特別推出「七周年慶住宿方案」，預定「一起趣台南 無憂住含早晚餐」專案每晚4777元起，含入住當日晚餐與翌日自助式早餐。只要在8月暑假期間入住加碼1位成人可攜帶1位兒童免費吃元素自助式晚餐。

▲▼台南大皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

▲8月入住台南大皇冠假日酒店加碼1位成人可攜帶1位兒童免費吃元素自助式晚餐。

喜愛探索旅行的人可以選擇「大員慶豐收 三天兩夜玩翻台南」專案，每房入住2晚7777元起，含2日的自助式早餐，每房加碼送豐收啤酒2瓶，邀您舉杯歡慶酒店的生日。本專案須5天前預訂，不可取消，每日限量6間，享優悅會積分。

▲▼慕軒飯店。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲▼國泰飯店觀光事業推出「AMAZZING CLUB滿意客計畫」快閃住房優惠。上圖為慕軒酒店，下圖為和逸飯店高雄中山館（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲▼和逸飯店高雄中山館，高雄和逸飯店高中山館。（圖／業者提供）

國泰飯店觀光事業旗下會員計畫「AMAZZING CLUB滿意客計畫」，則推出兩波限時快閃活動回饋會員，第一波推出「八月會員快閃住房專案」，8月19日至8月31日止，會員透過官網訂房慕軒飯店或全台和逸飯店，連住兩晚、每晚2900元起，再加贈餐飲抵用金200元。

第二波推出餐飲快閃，9月2日至10月14日期間，於慕軒飯店或全台和逸飯店餐飲消費，享有點數雙倍送，50萬點數送完為止，手刀搶好康。

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