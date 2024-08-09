▲彰化馥御花園酒店即日起試營運。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

彰化又有新飯店開幕！緊鄰高鐵彰化站的「彰化馥御花園酒店」，於近日正式開幕試營運，全館110間客房，加上全日餐廳、宴會廳、親子遊憩區等設施，可說是彰化最大規模星級酒店。業者從即日起至9月30日為止推出住房優惠，平日一泊二食每晚3388元起。

▲▼酒店共有5種房型，其中更設有五人房。

馥御花園酒店位於彰化高鐵站正對面，走路只要2分鐘。11層樓建築內設有110間客房、共5種房型，房間坪數從9坪起跳。館內更特別設置「舒適五人房」，不論高鐵商務出差或家庭旅遊，滿足旅客各式住宿需求；「雅緻景觀客房」、「馥御客房」則設有獨立戶外陽台空間，能將田中美景盡收眼底。

▲酒店內設有室內外親子遊憩區。

公共設施方面，館內設有花園全日餐廳、四個國際型宴會廳、室內外親子遊憩區、健身房、自助洗衣房等設施，其中兒童遊戲區設有球池、溜滑梯、互動遊戲機 Switch 區域、閱讀區、桌遊益智遊戲區，也有電動小汽車能在賽道上盡情奔馳，讓小朋友盡情放電。

「花園全日餐廳」則可容納 168 人，提供房客每日中西式早餐、午晚餐及下午茶，自助式餐點每日輪番端出田中的高麗菜飯、筍乾爌肉、紫心地瓜、香菜餅、肉圓、彰化手工日曬麵線等，讓旅客在館內就能品嚐在地美味。

▲天成丰閣-樂捷位於台中七期，為該集團最新旅宿品牌。（圖／天成飯店集團提供）

而在鄰近的台中也有許多新飯店待開幕。例如台中七期與中華郵政共同開發新飯店的「天成丰閣-樂捷」，是天成飯店集團旗下全新精品飯店品牌，結合精品、跨界全新飯店型態，以解構、設計及再創造為理念，提供全新住宿體驗。

飯店鎖定30歲至50歲具有消費能力喜愛體驗生活，追求質感自有品味的客群，並規劃155間客房、2間餐廳與1個多功能宴會廳，期盼透過旅館與精品交織融合，創造1+1大於二的新旅行風格的生活價值，平均房價鎖定5000元以上，目標2025年開幕。

