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郭婞淳舉重摘銅！老賴茶棧「紅茶買1送1」明天限時喝

▲▼老賴茶棧。（圖／翻攝老賴茶棧臉書粉專）

▲慶郭婞淳摘銅，老賴茶棧祭出限時1天指定飲品買1送1優惠。（示意圖／翻攝老賴茶棧臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳4度叩關奧運，以總和235公斤順利進帳女子59公斤級銅牌。為歡慶選手奪牌，古早味手搖飲品牌「老賴茶棧」宣布祭出「買1送1」優惠，明（9）日限時1天開跑，每人限購1組。

歡慶郭婞淳摘銅，老賴茶棧將於明（9）日祭出限時1天「老賴紅茶買1送1」優惠，優惠時段為下午1時至晚上8時，每人限購1組，限來店及來電自取，外送不適用。

▲▼肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基應援優惠再加碼。（圖／業者提供）

另，肯德基的應援優惠再加碼，至8月11日前於門市內用、外帶、預訂快取祭出「2大品項買1送1」優惠，包括「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通可享買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，每人、每次限購買1次，全台限量50000份，實際供應量以門市為主，售完為止。

期間加碼推「2大超值桶餐下殺59折」，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元，現省269元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，現省276元。

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