全台最後一間「一禾堂麵包本舖」7月底熄燈　穗科手打烏龍麵也關門

▲一禾堂麵包本舖復北店7月底結束營業。（圖／翻攝自一禾堂麵包本舖臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

曾經以海鹽奶油捲掀起排隊搶購熱潮的「一禾堂麵包本舖」，現在宣布全台最後一間復北店將營業至7月31日為止，穗科手打烏龍麵復北店也一起關門，結束12年時光。

一禾堂麵包本舖和穗科手打烏龍麵均屬於稻荷集團旗下品牌，近年陸續結束分店，一禾堂麵包本舖復北店是該麵包品牌最後一間門市。

根據業者公告，兩間店均只營業到7月31日為止，並感謝民眾在12年期間的支持與鼓勵，讓品牌能走過每一個難題，並表示希望在未來的某一天能夠再次相聚，分享更多溫暖與美好。

▲一禾堂麵包最招牌的海鹽奶油捲。（圖／ETtoday資料照）

一禾堂麵包本舖以日式麵包為主，也有部分法式糕點及經典麵包口味可以選擇。品牌堅持店裡的烘焙廚房現場製作，不僅新鮮手作看得到，也讓店裡隨時瀰漫著一股迷人的麵包香，而店裡招牌為海鹽奶油捲，每每一出爐就秒殺。

穗科手打烏龍麵則是稻荷餐飲集團在2012年推出的品牌，堅持日日手作的純手工烏龍麵，烏龍麵有分冷麵與溫麵，穗科手打烏龍麵的自慢冷麵，利用比一般常見的烏龍麵還細的麵條，卻大大增加了麵條的Q勁口感，清爽感也在每一口咀嚼時蹦出。