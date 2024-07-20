ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台最後一間「一禾堂麵包本舖」7月底熄燈　穗科手打烏龍麵也關門

▲▼一禾堂麵包本舖復北店7月底結束營業。（圖／翻攝自一禾堂麵包本舖臉書專頁）

▲一禾堂麵包本舖復北店7月底結束營業。（圖／翻攝自一禾堂麵包本舖臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

曾經以海鹽奶油捲掀起排隊搶購熱潮的「一禾堂麵包本舖」，現在宣布全台最後一間復北店將營業至7月31日為止，穗科手打烏龍麵復北店也一起關門，結束12年時光。

一禾堂麵包本舖和穗科手打烏龍麵均屬於稻荷集團旗下品牌，近年陸續結束分店，一禾堂麵包本舖復北店是該麵包品牌最後一間門市。

根據業者公告，兩間店均只營業到7月31日為止，並感謝民眾在12年期間的支持與鼓勵，讓品牌能走過每一個難題，並表示希望在未來的某一天能夠再次相聚，分享更多溫暖與美好。

▲沒排隊吃不到的一禾堂奶油捲。（圖／記者于佳云攝）

▲一禾堂麵包最招牌的海鹽奶油捲。（圖／ETtoday資料照）

一禾堂麵包本舖以日式麵包為主，也有部分法式糕點及經典麵包口味可以選擇。品牌堅持店裡的烘焙廚房現場製作，不僅新鮮手作看得到，也讓店裡隨時瀰漫著一股迷人的麵包香，而店裡招牌為海鹽奶油捲，每每一出爐就秒殺。

穗科手打烏龍麵則是稻荷餐飲集團在2012年推出的品牌，堅持日日手作的純手工烏龍麵，烏龍麵有分冷麵與溫麵，穗科手打烏龍麵的自慢冷麵，利用比一般常見的烏龍麵還細的麵條，卻大大增加了麵條的Q勁口感，清爽感也在每一口咀嚼時蹦出。

關鍵字： 一禾堂麵包本舖 美食雲 美食情報 台北市美食 穗科手打烏龍麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

推薦閱讀

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！

「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

日本超夯止痛藥「竟含鎮靜劑」　專家嘆：曾看過媽媽給孩子吃！

日本超夯止痛藥「竟含鎮靜劑」　專家嘆：曾看過媽媽給孩子吃！

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

高雄最美市場改裝新亮相順玩風箏節

高雄最美市場改裝新亮相順玩風箏節

台中板前看師傅現做「爐端燒」料理！

台中板前看師傅現做「爐端燒」料理！

花蓮鳳林遊憩區首次開放露營

花蓮鳳林遊憩區首次開放露營

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

台北「地中海料理」吃到飽只要329元

開箱礁溪新飯店「冠翔泉旅」亮點

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

龍潭山中「活魚餐廳」就蓋在魚池上！

衝淡水賞煙火！還有沙雕、音樂祭

「老四川創始店」7／27熄燈！

林口三井Outlet新商場11月開亮點曝光

5個出國新興目的地　看雙C百萬夜景

六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

清境農場4公高「綿羊大汽球」現身

東京「百大喫茶店」開箱是地下洞穴屋

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

「湯姆貓與傑利鼠」快閃華山！

全台最後一間一禾堂麵包本舖月底熄燈

日本超夯止痛藥「竟含鎮靜劑」　專家嘆：曾看過媽媽給孩子吃！

越共咖啡台灣首店今起試營運爆人潮

高雄最美市場改裝新亮相順玩風箏節

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366