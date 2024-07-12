老闆宣布退休！頭城「老巴中牛肉麵」8／14結束營業

▲宜蘭頭城「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

記者黃士原／台北報導

位於宜蘭頭城的「老巴中牛肉麵」，每周只營業3天，是許多在地人的愛店，不過老闆日前在臉書上公告退休，準備迎接新生活，8月14日結束營業。

2022年1月開業的老巴中牛肉麵，餐廳位置離頭城火車站步行大約6分鐘，每周只營業周二、周四、周六這3天。這裡的牛肉麵湯頭帶點川味，每碗都有3大塊腱子心牛肉，肉質軟嫩不乾柴，麵條Q彈、容易吸附湯汁。牛肉麵售價280元，牛肉湯270元。

▲老巴中牛肉麵每到用餐時間，店內總是坐滿人潮。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

雖然老巴中牛肉麵開業才2年多，但已是當地人的愛店，每到用餐時間，店內總是坐滿人潮。不過日前老闆在臉書上公告8月14日結束營業，他提到，當初開業就設定3年工作期內，分享老巴中牛肉麵的味道，並期許年滿55歲即告退休，而8月14日將屆滿55歲，他決定告別職場，開啟56歲之後的新生活。

得知消息的網友，紛紛留言表示「恭喜完美收場，另闢新旅程，惟絕佳口味再也嚐不到了」、「好可惜啊！這麼棒的牛肉麵即將消失」、「恭喜老闆要開啟新的旅途，只是美好的口味應該找人繼續傳承下去」。

▲常青餃子館只營業到7/21。（圖／取自常青餃子館臉書）

另外，常青餃子館5月在臉書粉專發文表示，因人力因素，將於7月中旬結束營業，感謝大家以往的支持與照顧，「為了讓熟悉的味道繼續流傳，部分商品如水餃、滷味，將會透過線上販售為大家繼續服務。」而日前網友詢問最後營業日，店家則留言表示營業到7月21日。