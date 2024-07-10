北投星級飯店度假爽吃早餐、聖代！12歲↓免費住　順遊魔法節裝置

▲大地酒店露天泳池能玩水消暑。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北投被譽為北部人的世外桃源，搭捷運就能來趟兩天一夜小旅行。大地酒店自今（10日）起至7月21日推出44折起住房、泡湯線上旅展優惠，其中，暑假「親子樂Fun住宿券」讓12歲以下兒童免費入住，加贈早餐、香草聖代及清涼飲品。

▲「親子樂Fun住宿券」暑假期間適用，原價20,130元的一泊一食住宿券，旅展價8,900元，除12歲以下兒童免費入住，還包3人份早餐、香草聖代及清涼飲品。（圖／業者提供）



台北國際夏季旅展將於7月12日至月15日在世貿一館登場，大地酒店即日起提前推出住宿、泡湯、餐券線上旅展。最划算的「親子樂Fun住宿券」暑假期間適用，原價20,130元的一泊一食住宿券，旅展價8,900元，除12歲以下兒童免費入住，還包3人份早餐、香草聖代及清涼飲品。

▲「一泊三食住宿券」內含精緻雙人下午茶。（圖／業者提供）



另有「一泊三食住宿券」12,800元，下殺53折，入住期間提供早餐、晚餐、下午茶；而人氣商品「大地風呂套券」一套4張6,400元，買一套加贈大眾風呂招待券2張，平均一張只要1,067元。

▲麗禧每間客房均有15坪以上空間，並設有私人寬敞陽台可擁抱翠綠山景。（圖／業者提供）



另外，北投麗禧溫泉酒店即日起推出「悠然舒心一泊一食」住房專案，雙人入住14,000元起住進15坪以上舒適客房，翌日早晨享用「麗禧晨之光臺式早餐」套餐，在萬頃山林的翠綠涼爽中深呼吸，獨享房內冷熱池，洗去一身疲勞與壓力，或是到夏季最受歡迎的百坪戶外風呂與清涼泳池，一次享受白磺泉及冷泉的三溫暖洗禮。

▲翌日早晨享用「麗禧晨之光臺式早餐」套餐。（圖／業者提供）

不只如此，第三屆「2024北投夏日魔法節」即日起展至7月28日，今年同樣在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等地登場，今年以「酒家菜」與「那卡西」為2大主題，同時結合在地元素打造5處特色打卡裝置，其中，主燈為結合藝術家以北投元素打造的溫泉魔法師，營造夜間遊逛氛圍，期間還有市集可逛。

▲▼北投夏日魔法節打造5大裝置。（圖／產發局提供）





