小人國主題樂園「買陸送水」！ 暢玩水陸雙樂園最低299元

▲小人國主題樂園全新登場「BOBO Republic 啵啵共和國」。（圖／小人國授權提供，下同）

圖、文／小人國提供

酷夏避暑必玩！桃園龍潭小人國主題樂園不只陸上樂園可以盡情暢玩，暑假再加送佔地超過2000坪的「WOW轟浪水樂園+」：包含全新登場「BOBO Republic 啵啵共和國」、升級版「大雷雨2.0」、「瘋狂實驗室」、「轟浪」、「尼羅灘」等眾多設施讓你/妳免費玩！每日14:30還有可以盡情打水仗的「酷夏水派對」活動，就是要讓你整個玩心大爆發！小人國買陸送水邀您來消暑～午後票最低299元～放暑假就是可以養足精神睡到飽、再來好好暢玩水陸雙樂園~小人國一定要來喔！

「BOBO Republic啵啵共和國」：粉紅色的夢幻樂園

以粉紅色為主題的全新「BOBO Republic啵啵共和國」氣墊滑梯親水區，充滿了夢幻般的造景與裝飾：超酷、超Chill的「飛天小馬」帶你飛越彩虹雲朵，享受遨遊天際，享受無拘無束的翱翔感受；粉紅色的「海灘小屋」，更是你/妳的夏日秘密基地，每個角落都能拍出網美照片，絕對是IG、Threads瞬間爆紅的流量密碼！再到自帶甜香美味的「魔法蛋糕」，一嚐甜甜的新玩法！「BOBO Republic啵啵共和國」內的每一個元素都讓人忍不住想要一玩再玩，而且每一個角落都是拍照的絕佳背景，怎麼拍都能捕捉專屬你的夏日的美好時光！

「大雷雨2.0」：悶熱天氣急需降溫～北迴歸線直奔北極圈～極Cool凍涼瞬間出發！

在「彩色水道」穿越大小水柱形成的彩色水道，感受童心未泯的歡樂；數千水柱全向齊發「冷冷冷水瀑布」，讓你全身與水融為一體，分秒都沁涼入心；「Cool SPA」重磅水量從高處傾瀉而下，體驗從頭到腳的瞬間淋漓！

「瘋狂實驗室」：結合挑戰與戲水樂趣的水上迷宮，三重挑戰滑水道，稚齡到志玲都可以歡樂瘋玩！

「轟浪」與「尼羅灘」：享受滔天巨浪的同時，也能感受到無敵的超涼感。

小人國不可錯過的經典設施——「轟浪」和暑期限定的「尼羅灘」。「轟浪」從12層樓高一躍而下，激起超過6層樓高的浪花帶給您無與倫比的刺激和樂趣；還想要挑戰膽量嗎？別錯過到「尼羅灘」高舉雙手正向迎接轟浪濺起的巨大浪花囉！

暑假期間每日14:30於還會舉行「酷夏水派對」活動，記得備好裝備、準時一同參加歡樂好玩的WATERBOMB活動來打水仗啦！今年夏天，快帶上家人和朋友、召集你/妳的粉紅控好友們一起來 「WOW轟浪水樂園+」 跟上這波最IN的粉紅熱潮享受歡樂的消暑時光吧！

【最新優惠資訊 】

https://bit.ly/WOW-events

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暑假（即日起至2024.09.01）

營業時間 9:00 至 17:30

「WOW轟浪水樂園+」開放時間 10:30 至 16:30

進入「WOW轟浪水樂園+」須著泳衣戴泳帽

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園區主題特色

※5大主題百座微縮景觀，輕鬆環遊全世界。

※無限暢玩20多項室內外水陸遊樂設施。

※「WOW轟浪水樂園」暑期限定Cool玩。

※精彩唱跳樂舞秀，唱唱跳跳寓教於樂。

※90公分就可以玩，親子樂園首選。

※全家老小一起玩，全園區無障礙好方便。

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