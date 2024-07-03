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避開日本通關地獄！旅遊業者大推1招：選二、三線城市機場進出

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲赴日旅遊不想在機場通關排太久，旅行社業者認為可以選擇二、三線機場進出。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

近日不少人在網上分享，因暑假到來加上日幣貶值，東京成田、羽田機場和大阪關西國際機場通關都要排隊2小時才行，讓許多即將赴日旅遊的民眾很緊張。燦星旅遊產品部副總經理羅俊英則建議，若不想排隊，旅客可選擇二、三線城市機場進出，不但通關時間快，且照樣能玩一線大城市。

▲▼TTE台北國際觀光博覽會燦星旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲燦星旅遊疫後積極經營日本深度旅遊產品，目前有高知、秋田、新潟外，也攜手台灣虎航規劃台中出發的東京、名古屋直飛的旅遊產品。（圖／記者蔡玟君攝）

羅俊英表示，通關時間長短最大影響因素在於航班時間帶，有時降落時間時間剛好是該機場的熱門時段，來自世界各地的旅客湧入，就可能導致通關時間長，但以燦星旅遊近日攜手台灣虎航的「台中－東京」直飛航班為例，根據導遊回報，平均大概40分鐘至50分鐘就能通關，因此仍要看旅客選擇的航班時間。

▲▼日本小松機場，小松國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於北陸地區的小松機場。（圖／記者蔡玟君攝）

對於尚未買機票、但有赴日旅遊計畫的旅客，若不想排隊浪費時間，羅俊英建議可以選擇二、三線城市機場進出。例如鄰近東京的茨城機場，不僅通關快速，也有直達東京車站的巴士，車程約100分鐘就能到，不影響旅客想玩一線大城市的規劃。

而中部地區除了名古屋中部國際機場外，現在也有小松機場選擇，旅客可以規劃小松機場進、名古屋中部國際機場出，從北陸玩到中部地區，且兩機場通關快速，台灣目前也有「台北－名古屋」、「台中－名古屋」和「台北－小松」的直飛航班選擇，通過靈活運用這些二、三線城市機場，通關快速外也能深度探索日本。

關鍵字： 日本旅遊 燦星旅遊 國外特色系列 旅遊知識 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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