暑假出國「2線上旅展開搶」！韓國萬元有找　郵輪11400元起

▲日本東北銀山溫泉。（圖／旅天下提供）

記者彭懷玉／台北報導

暑假正是帶家人出國的好時機，有兩家旅行社分別推出優惠供民眾參考。旅天下夏季線上旅展即日起開跑，直飛日本東北花卷及北海道函館玩5天，每人22,888元起；「首爾樂天樂園5日」每人萬元有找。而易遊網祭出日本團最高省8千、韓國團免萬元，「歌詩達郵輪」每人最低11,400元起。

不只參加台北國際夏季旅展，旅天下即日起至7月15日同步推出夏季線上旅展。暑假短程線部分，聯手台灣虎航獨家直飛日本東北花卷及北海道函館，「花卷奧入瀨溪5日」下殺至每人23,888元起；原價32,888元的「函館三大蟹吃到飽雙溫泉5日」每人22,888元起。自桃園、高雄出發韓國「首爾樂天樂園5日」每人萬元有找，同樣也有從桃園、高雄出發的「中越峴港會安古鎮5日」，每人15,888元起再送網卡。國旅部分則推「金門太武山健行3日」，只要3,880元起。

▲越南會安古城。（圖／記者周姈姈攝）



長線部分，「澳洲墨爾本7日」36,900元起，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢奇觀，並安排龍蝦餐。「奧捷德維也納10日」一次玩三國62,900元起，揪團最高每人現抵1,800元，安排此生必去的哈修塔特湖區小鎮；「奧捷匈布拉格10日」除了清倉價63,900元起外，再加碼贈全程小費，價值4,200元，等於總價不到60,000元。「印度泰姬瑪哈陵7日」39,900元起與「斯里蘭卡高山火車6日」36,900元起，業者稱挑戰市場最低價。

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮。（圖／達志影像／美聯社）

旅天下指出，早鳥預購祭出短線最高折4,000元，長線最高折20,000元。短線部分，旅天下表示，近來旅客購買韓國團體旅遊，偏好購物站少、彩妝購物的產品，推薦「首爾南怡島5日」兩人同行，於出發前90天下訂，第二人可享4,000元優惠，只安排一站購物彩妝，並安排韓服體驗、製作泡菜。想去日本賞雪的話，強推「北海道函館破冰船6日」，下訂現折2,000元，每人37,900元起，入住三晚溫泉飯店、三大蟹吃到飽。

▲日本北海道登別地獄谷賞楓。（圖／旅天下提供）

據日本觀光局統計，今年1至5月訪日外國客較去年同期成長7成，台灣遊客排名第三，受惠於近來日圓貶勢、台日包機航線增加等因素所致。旅天下觀察，隨著各國訪日遊客激增，衍生熱門觀光景點大排長龍、許多寺廟神社的參觀費調漲、住宿費用上漲，使得旅客開始傾向走訪日本二、三線城市，並拉長旅遊天數，尤其今年旅天下包機直飛東北花卷、北海道函館，賣況持續熱銷，訂單能見度已達明年第一季。

▲搭乘法國頂級龐洛郵輪追極光。（圖／龐洛郵輪提供）

此外，旅天下表示，疫後旅客喜好逐漸走向分眾，M型化市場趨於明顯，為順應潮流，過往主打與低成本航空配合、高CP值產品的旅天下，將挺進高端市場，推出每人約200,000元的「歐洲維京河輪13日」商品，及每人約589,000元的「法國頂級龐洛郵輪賞極光15日」，搶攻奢華慢旅商機。

▲易遊網暑假也祭出國外團旅眾多行程，囊括日本、韓國、東南亞等主題遊程，日本團最高省8千。（圖／易遊網提供，下同）

另外，易遊網暑假也祭出國外團旅眾多行程，囊括日本、韓國、東南亞等主題遊程，日本團最高省8千、韓國團免萬元，海上郵輪行程也成今年暑假的熱門選擇。其中，「歌詩達郵輪」每人最低11,400元起，暑假航程主推前往沖繩、石垣島或鹿兒島，喜歡跨國玩的旅客，也可以選擇日韓6日遊，目前7、8月份席位已近完售，加開9月席位限量銷售中。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號大廳。

易遊網指出，大阪環球影城將於7月19日起推出鬼滅之刃XR乘車遊體驗，讓旅客透過XR乘車遊與雲霄飛車，身歷其境感受「鬼滅之刃」的激戰。想一次體驗雙樂園，推薦8月出發「大阪．名古屋．環球影城．樂高樂園．忍者博物館6日」，每人含稅33,900元起，大人帶孩童不佔床，最高再減8千元；而東京迪士尼海洋最新主題園區「夢幻泉鄉」已正式對外開放，熱門行程「東京迪士尼．富士山卡奇山纜車．麻布之丘．溫泉主題樂園5日」，帶旅客入住富士五湖溫泉飯店，每人含稅29,700元起。

▲韓國首爾5日遊走訪「愛寶樂園」、青瓦台、益善洞等景點，每人含稅9,799元起，現更享第二人減1千元。



韓國首爾5日遊走訪「愛寶樂園」、青瓦台、益善洞等景點，每人含稅9,799元起，現更享第二人減1千元，適合小資家庭；東南亞部分推薦越南峴港5日，每人含稅17,900元起，走訪經典黃金佛手橋、搭巴拿山纜車、夜遊會安古鎮及粉紅大教堂等景點。

易遊網表示，即日起下單國外旅遊短程商品，以玉山易遊卡結帳，輸入「esunez240110」則可再折600元；下單歌詩達郵輪商品，輸入「esunez240108」則可現折2,000元。