北投2飯店奇幻度假！老爺送特調還能占卜　大地賞美人魚悠遊





▲「魔藥瑜珈」課讓旅人調配3款不同顏色的魔藥飲料，並手持飲料進行身體伸展挑戰。（圖／北投老爺酒店提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

今夏北投洋溢奇幻色彩！北投夏日魔法節將於7月5日開跑，北投老爺酒店響應盛事，即日起至8月31日祭出「魔幻盛夏」住房專案，平日雙人入住每房每晚含早餐5,900元起；而大地酒店則推「仲夏人魚夢」住房專案，可欣賞美人魚表演、再送雙人下午茶、免費手作DIY課程等，享受沁涼的夏日。

▲北投夏日魔法節將於7月5日開跑，北投老爺酒店響應盛事，即日起至8月31日推出「魔幻盛夏」住房專案。

北投老爺酒店

響應北投夏日魔法節活動，北投老爺酒店祭出「魔幻盛夏」住房專案，雙人入住含早餐只要5,900元起，每房更提供一位孩童入住（含免費早餐），周一至周四再享免收一成服務費。住宿期間，除了可享用酒店品LOUNGE的盛夏特調「康普果茶泡泡飲」，還可免費體驗酒店精心策畫的「魔法驅蚊膏DIY」、「魔法夏日占卜」及「魔藥瑜珈」等活動。

▲「魔法驅蚊膏DIY」自製夏日出遊必備品、「夏日魔法占卜」則為旅人補充所需的精油能量。

其中，「魔藥瑜珈」課程將在魔幻氛圍的空間中，分別調配三款不同顏色的魔藥飲料，再手持飲料進行身體伸展挑戰，考驗平衡與肌耐力。此外，配合北投夏日魔法節「復刻酒家菜」主題，活動期間所有房客皆可在早餐吃到「雲林黑蒜頭雞湯」，購買「魔幻盛夏」專案者，再加贈每日限量的晚餐熱前菜「蒜香魷魚燴螺肉」，深刻體驗經典酒家菜好滋味。

▲大地酒店今夏再推「仲夏人魚夢」住房專案，每周六池畔都有美人魚的演出。（圖／大地酒店提供，下同）



大地酒店

欣賞美人魚在泳池恣意悠遊，讓眼睛大吃冰淇淋！大地酒店今夏再推「仲夏人魚夢」住房專案，延續去年大受好評的「水中精靈」表演秀，今年再度邀請3位美麗的美人魚，每周六下午16:30至17:30，在露天泳池畔進行長達一小時的美人魚真人表演秀，住客可以近距離與美人魚合影，或是跳入水中，享受與人魚共舞的奇幻時刻。

▲住客可以近距離與美人魚合影，或是跳入水中，享受與人魚共舞的奇幻時刻。



「仲夏人魚夢」為三天兩夜的住房專案，含翌日早餐，周末期間入住19,580元起。不只如此，專案還贈送主廚特製的美人魚雙人下午茶、Happy Hour，免費手作DIY課程、可愛造型魚尾巴、美人魚繪圖比賽等多元內容，讓親子族留下難忘回憶。

▲憑專案入住贈送美人魚可愛造型下午茶。