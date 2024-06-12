郵輪式列車「仲夏寶島號」今開賣　遊程、優惠一次看

▲台鐵「郵輪式列車」7至9月共20支遊程，其中包含結合國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」古董火車主題行程。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」開賣了！今年將開行7月14日、7月28日、8月11日三趟次，沿途停靠台東、山里、瑞源、池上、富里和玉里站，讓旅客重溫有速度之王美名的急行列車。同時，易遊網共規劃20支主題商品，另為了迎接台東熱氣球嘉年華，「郵輪式列車」也推出2日遊行程，鐵道迷不妨盡早卡位。

▲台鐵「郵輪式列車」今（12日）起開賣7到9月夏季行程。



台鐵「郵輪式列車」今（12日）起開賣7到9月夏季行程，易遊網規劃期間限定的蒸汽火車主題行程，帶民眾搭乘國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」，該列車行駛玉里至台東，由CT273蒸汽機車牽引莒光號車廂，充滿鐵道懷舊風情。

▲「郵輪式列車」推出2日遊行程，前往朝聖一年一度的熱氣球盛事。



易遊網表示，「郵輪式列車」結合「仲夏寶島號」推出古董蒸汽火車主題環島3日遊，將於7月12日、7月26日、8月9日出發三梯次，深入潮州鐵道園區、走訪山川琉璃吊橋俯瞰壯闊山巒美景等5種行程可選。包含了車票、住宿、車站與景點，部份行程更包含體驗國寶級蒸汽火車、乘搭熱氣球等。即日起回頭客預訂「郵輪式列車」商品，每人最高優惠300元。

▲「郵輪式列車」結合「仲夏寶島號」推出古董蒸汽火車主題3日遊，將於7月12日、7月26日、8月9日出發三梯次。



行程第三天安排郵輪式列車旅客轉搭古董蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」，自台東站搭乘，沿線停靠5個特色車站，包含傳說中到不了的車站「山里車站」、以聚落客廳為概念設計的「瑞源車站」、全台16大最美麗火車站之一的「池上車站」、有大地上穀倉美譽的「富里車站」，最後抵達新舊交融的「玉里車站」。此外，於易遊網預訂「郵輪式列車」蒸汽火車主題行程再贈送「仲夏寶島號」獨家斜背隨身包、明信片以及乘車紀念鑰匙圈等小禮。

▲「仲夏寶島號」搭配環島之星夢想號，部份行程享第四人優惠5,000元。



台東熱氣球嘉年華將在7月6日至8月19日登場，今年將有12場次熱氣球光雕音樂會，鹿野高台限定的「熱氣球X無人機X煙火」光雕將周周舉辦，而「郵輪式列車」推出3支2日遊主題行程，前往朝聖一年一度的熱氣球盛事，根據不同行程規劃，帶旅客漫遊伯朗大道，走訪金城武樹、體驗池上田野拉拉車、海濱公園鐵馬行賞無敵海景等遊程，每人最低7,590元起。

▲阿里山林鐵福森號。（圖／記者翁伊森攝）



另外，歷經15年重建之路，阿里山林鐵7月1日迎來全線通車，為歡慶歷史性的一刻，雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處共同規劃阿里山林鐵頂級觀光列車「福森號Formosensis」遊程，新一代的檜木列車設計充滿巧思，宛如一座「移動美術館」，預計7月28日正式啟航，將提供桌邊服務、阿里山英迪格酒店客製獨家便當、薰衣草森林特製餐點、迎賓表演等，搭配獨家路線，打造林鐵全新奢華體驗。