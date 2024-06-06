玩花蓮「買機票送飯店、一日遊」　指定旅宿搭補助享0元入住

▲崇德沙灘向來是花蓮最熱門玩水地點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為響應政府振興花東觀光，旅遊電商平台KKday攜手立榮航空，即日起至9月30日為止獨家推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，每人售價1781元起。

▲台糖花蓮旅館。（圖／KKday提供）

針對「飛趣花蓮FUN暑假」住宿方案，KKday主打坐落於花蓮縣光復鄉的「台糖花蓮旅館」，擁有濃厚的日式風格，鄰近馬太鞍休閒農業區、瑞穗牧場、金針花海等景點，雙人房含早餐，也可選擇位於花蓮市中心的「鮪魚家族飯店」，交通便利，鄰近東大門夜市，雙人即可成行，搭配機票每人1781元。

KKday同步推出租車方案，買機票即贈花蓮租車二日每人1781元；此外，以上體驗行程同步推出第二人半價優惠，每人最低售價只280元起，機車及汽車租借也有5折起的優惠，每日售價230元起。

▲天璽商務飯店最低可0元入住。（圖／易遊網提供）

此外，為齊力相挺花蓮觀光振興，易遊網也加碼再祭最高250元折扣碼，凡以易遊網APP訂房，輸入折扣碼「summer150」，單筆滿3000元現折150元；若以指定信用卡付款，單筆滿3000元輸入「summer250d」則可現減250元，搭配補助最高現省1250元 。



除了振興補助與折扣碼優惠外，易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，包含周邊美食餐廳林立的「布洛灣大飯店」、以及商旅度假都合適的「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。

以西班牙運河風情深植人心的五星級「花蓮理想大地渡假飯店」，6月底前平日入住，搭配補助後每晚含稅3399元起；五星度假首選的經典品牌「花蓮美侖大飯店」，享升等24坪豪華客房，補助後每晚含稅最低3999元起，6月30日前入住再享平假日同價優惠；以萬坪香草花園、南洋風露天泳池聞名的「秧悦美地渡假酒店」，補助後每晚含稅4999元起，連住兩晚再省千元。