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周五限定小確幸快收！　手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

▲▼先喝道推出全新硬頸乳茶系列。（圖／先喝道提供）

▲先喝道全新硬頸乳茶系列今天買1送1。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天限定喝！人氣手搖飲品牌「先喝道」推出全新「硬頸乳茶系列」飲品，選用客家奶茶作為基底，搭配獨創全新配料「麻粿」，打造豐富咀嚼口感，即日起於全門市正式上市，今（31）日還可享限時1天「買1送1」優惠，小確幸趕緊收下。

▲▼先喝道推出全新硬頸乳茶系列。（圖／先喝道提供）

▲麻粿新配料是把傳統客家麻糬「七霸」結合客家小點心「粉粄」製成。

先喝道全新「硬頸乳茶系列飲品」，是選用全新客家乳茶作為基底，其茶底是由黑豆、玄米、紫米、紅豆，大麥、決明子、蕎麥斯、薏仁等8味穀麥製成，有搭配鮮奶的「硬頸乳茶（75元）」及加奶粉的「硬頸奶茶（65元）」共2款飲品選擇，且通通吸得到獨創配料「麻粿」，把傳統客家麻糬「七霸」及客家小點心「粉粄」融合後入料，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁，口感十足，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，全門市今（31）日也祭出限時1天「硬頸乳茶系列買1送1」優惠活動，限同品項，每人限買2組共4杯，肯定要搶嚐鮮一波。

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍奶限時第2杯10元喝。（圖／CoCo提供）

另，CoCo至6月20日前也有「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止；CoCo珍奶為店內經典人氣飲品之一，香濃奶茶與Q彈珍珠的組合，一年4季喝通通沒問題。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 CoCo 買1送1

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