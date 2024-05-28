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台灣人都免簽！越捷開飛「台中、高雄－富國島」　台虎直飛普吉島

▲▼越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越捷航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中南部的旅客看過來！越捷航空宣布，將於6月13日開飛「台中－富國島」航線，每周提供3個來往航班，並緊接著於6月14日開飛「高雄－富國島」航線，每周提供4個來往航班，方便旅客探索越南唯一免簽目的地，同時於周五推出優惠，單程1850元起。

▲▼越捷航空商務艙SkyBoss。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來中南部民眾也可以搭越捷航空直飛富國島。（圖／記者蔡玟君攝）

富國島是越南新興旅遊目的地，更是越南唯一免簽證地點，台灣有直飛後更深受旅客喜愛。看好中南部民眾出國需求，越捷航空宣布6月13日開飛「台中－富國島」航線，每周二、四、六下午3點30分自台中國際機場起飛，當地時間下午6點抵達富國島機場；回程為富國島時間早上10點起飛，台灣時間下午2點30分抵達台中國際機場。

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島太陽世界自然公園跨海纜車，富國島太陽世界自然公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島世界最長跨海纜車最著名。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島珍珠遊樂園VinWonders，富國島珍珠奇幻樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富國島珍珠遊樂園有世界最大海龜造型水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

「高雄－富國島」航線則於6月14日啟航，每周一、三、五、日共4個來往航班。航班時間為台灣時間下午5點10分從小港機場出發，當地時間晚上7點30分抵達富國島；回程為富國島時間早上11點55分起飛，台灣時間下午4點10分抵達小港機場。業者也於每周五在官網推出機票優惠，單程機票最低新台幣1850元起（含稅和服務費），優惠期間從即日起至12月31日為止）。

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航開飛「台北－普吉島」航線。（圖／記者廖婕妤攝）

東南亞另一亮點新航程就是泰國普吉島。燦星旅遊攜手台灣虎航今年開飛「台北－普吉島」直飛航線，每周二、四、六共提供3個來往航班，以午去晚回時間帶讓旅客能玩得過癮。

▲▼泰國最長天空步道，泰國普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi，泰國最長玻璃景觀步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國最長天空步道Beyond Skywalk Nangshi是普吉島最新景點，可以看攀牙灣國家公園美景。（圖／記者蔡玟君攝）

普吉島向來是泰國熱門的度假選擇，台灣在暌違20年後，才又有航班直飛，讓年輕世代旅客探索這處海島更方便。隨著泰國觀光發展不斷與時俱進，普吉島除了原本就出名的007島、歌喉島、珊瑚島等跳島體驗，現在也增加許多最新景點，例如泰國最長玻璃天空步道、全球最浮誇的夜間樂園「夢幻嘉年華」、全球唯一漂浮海上俱樂部等。

▲▼泰國普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全球最浮誇的夜間樂園「夢幻嘉年華」也在普吉島。（圖／記者蔡玟君攝）

而芭東海灘則是普吉島最熱鬧地點，從百貨公司到按摩、酒吧、餐廳小吃、民間換匯所，在這裡應有盡有，讓旅客從早玩到晚都不無聊。燦星旅遊也推出機加酒、團體行程讓旅客選擇，如普吉島機加酒玩5天含接送機，每人1萬7900元起，或入住普吉島凱悅度假村，機加酒自由行5日每人2萬2500元起。若想無腦玩，業者推出跟團行程，5日含出海跳島、入住兩晚五星飯店，每人1萬3900元起。

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