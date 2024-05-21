搶先看！　新北最美高樓鐵板燒「旨醞」菜色、內裝開箱

▲饗賓餐旅推出全新鐵板燒品牌「旨醞」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

菜色、內裝搶先看！饗賓餐旅推出旗下第11個餐飲品牌「旨醞」，主打輕奢感鐵板燒料理，斥資超過1億元選址在新莊宏匯i-Tower38樓坐擁高樓景觀，總坪數達198坪，並設有60座位及3間包廂，打造舒適空間感，今（21）日首度公開套餐菜色，不僅吃得到新鮮北寄貝雞湯，還有龍蝦搭配牡蠣醬、A5和牛菲力等料理。

▲旨醞主打輕奢感鐵板燒料理。

「旨醞」整體以線條感搭配植栽、岩石等結合暖色系裝潢，一走進店內就可以聞到淡淡皮革香氣，營造超chill的私人bar空間，食材部分悉心挑選8珍稀品有北寄貝、日本鹿耳島A5和牛菲力、澳洲水姑娘龍蝦等食材，並融合XO醬、腐乳胡麻醬等台灣味打造成套餐組合，每一口都能吃到新鮮又帶有創意的美食料理。

▲「福爾摩沙」吃得到胭脂蝦、墨魚搭配番茄清湯。

▲「青青熟成時」的現煎帕瑪森起司香氣十足。

「旨醞」菜單也首度公開，晚餐一共提供10道料理，前菜特意以酸甜「福爾摩沙」揭開序幕，是胭脂蝦搭配墨魚、番茄清湯的組合，口感清爽又開胃，再來的沙拉「青青熟成時」，選用24個月熟成的伊比利火腿，搭配貝比生菜、現煎帕瑪森起司，最後放上蔭豆鼓粉，現煎起司香氣十足，與火腿、生菜一起入口，層次感超豐富。

▲「雙生共舞」是干貝與蛤蜊的組合。

▲「慢慢山海」吃得到新鮮北寄貝。

接著上桌的「雙生共舞」吃得到現煎北海道生食級干貝、蛤蜊雙海味，搭配地瓜葉炒XO醬，最後淋上濃郁蛤蜊醬，再以魚子醬點綴，海味十足，而「大海擁抱」則選用鮑魚作為主角搭配炙燒蓮藕，以及耗時4小時熬煮而成的昆布柴魚醬，一旁還有現煎鮑魚肝，精緻又好吃，湯品端出「慢慢山海」，有超新鮮北寄貝搭配鮮筍，並佐以3種食材包括老母雞、上湯、金華火腿分別熬煮8小時，再一同混合熬煮4小時的濃郁雞精湯，口感清爽，讓人忍不住一口接一口。

▲「化雲丹」是選用日本北海道馬糞海膽、鮭魚卵、洋菇醬製成蒸蛋料理。

▲「金鱗百魅」的馬頭魚有著酥脆金鱗、細緻魚肉。

▲「濤濤」選用半尾現煎澳洲水姑娘龍蝦作為主角。

再來是「化雲丹」，把日本北海道馬糞海膽、鮭魚卵、洋菇醬製成蒸蛋料理，口感濃郁滑順；「金鱗百魅」的馬頭魚有著酥脆金鱗、細緻魚肉，一旁則附上百合花根部結合魚骨頭熬煮的百合根醬、味噌魚介汁，增加香氣；「濤濤」則是選用現煎澳洲水姑娘龍蝦搭配乾牡蠣、新鮮牡蠣熬煮4小時而成的牡蠣醬，龍蝦肉Q彈好吃，搭配牡蠣醬更添風味。

▲「甘旨濃」以日本鹿耳島A5和牛菲力與美國安格斯牛小排作為雙主餐。

▲「豐禾日粒」吃得到粒粒分明的炒飯。

最後2道料理是「甘旨濃」，甘旨濃可以吃到2種美食，分別是Prime肋眼捲入剝皮辣椒、起司的軟嫩肉捲，還有以日本鹿耳島A5和牛菲力與美國安格斯牛小排作為雙主餐，搭配腐乳胡麻醬、鹽之花，菲力口感軟嫩，牛小排則帶有嚼勁，一盤就有雙享受；「豐禾日粒」則是牛肉炒飯，選用肋眼牛肉與台中秈199號米、洋蔥、紅蘿蔔、雞蛋進行拌炒，最後放上飛魚卵點綴，粒粒分明的口感讓人欲罷不能。

▲甜點區提供飯後吃甜點、喝飲品。

▲甜點必吃鐵觀音布丁。

用餐期間也分別提供桂花烏龍、蘋果醋飲用來解膩，餐後則還有甜點及飲品，且可移至甜點區做享用，甜點部分首推「稚嫩老靈魂」，是濃郁系鐵觀音布丁，茶香十足，飲品則必喝「紅烏鮮奶」，茶香結合奶香的經典組合永遠不敗。提醒午餐套餐不提供「大海擁抱」、「化雲丹」2道料理，若是不吃牛的消費者則可更換成伊比利豬，菜色也會隨著季節做更換。

▲旨醞設有3間包廂打造私密空間 。

▲用餐桌上座位區皆放置菜單提供用餐者翻閱。

「旨醞」即日起開始試營運，預計6月12日正式開幕，目前開放訂位中，5月周末餐期已預約滿，周五8至9成滿，周一至周四尚有位置，訂位每人須先付500元訂金；餐期部分則分為午餐、晚餐，午餐時間為11時30分至14時30分，定價2680+10%，晚餐時間為18時至21時，定價3280+10%。