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健保卡拿出來！卡號對中「5個0」　爽玩樂園只要299元

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲端午連假來劍湖山世界玩，健保卡號對中「5個以上的0」即可享優惠票價299元。（圖／劍湖山世界提供）

記者周姈姈／綜合報導

下個月將迎來端午連假（6月8日至6月10日），也是今年最後一個連續假期，一定要把握放假出門玩！就有樂園搶先宣布端午連假優惠，只要健保卡卡號對中「5個以上的0」，即可享超殺票價299元爽玩整天，且同行親友最多2位也可各享優惠票價599元。

劍湖山世界搶先宣布端午連假優惠，6月8日至6月10日限定，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

如果不符合健保卡優惠也別難過！劍湖山世界自即日起至6月28日還有「全民學生價799元」優惠，不分年齡，通通只要學生價799元爽玩。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲此為六福水樂園「海神飛艇」設施，擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落超刺激。（圖／六福村提供）

北台灣最大水樂園「六福水樂園」自2012年開幕以來就擁有超高人氣，今年將在6月15日盛大開幕，園區內有12項水上設施，絕對能一次玩個過癮，而在正式開幕前，六福水樂園加碼在6月1日至6月10日期間推出預售票399元，可要把握便宜先買。

六福水樂園有12項水上設施，推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

關鍵字： 劍湖山世界 端午連假 連假優惠 樂園優惠 健保卡優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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