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套餐320元起！台北東區個人燒肉新開幕　5／31前9折優惠

▲空間搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店5月1日正式開幕。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

記者黃士原／台北報導

看好獨食商機，「發肉燒肉餐酒」於台北東區商圈打造全新個人燒肉品牌「發肉Me個人燒肉專門店」，主打多樣化的個人燒肉套餐，最低320元起，5月1日正式開幕。5月31日前到店用餐除了享有9折優惠外，每日前30名客人再送咖哩麵包。

▲發肉Me個人燒肉專門店店內共計規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店店內共計規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

發肉Me個人燒肉專門店共計規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計，省去用餐時與他人四目交會的尷尬，同時再搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐，打造「Me time」燒肉小天地。另外還有「請勿打擾牌」、「自助點餐」等貼心小設計，一個人吃燒肉也不會被別人打擾。

▲發肉Me個人燒肉專門店「A5和牛滿足盛合套餐」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店「A5和牛滿足盛合套餐」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me六宮格精選和牛套餐。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me六宮格精選和牛套餐。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

發肉Me個人燒肉專門店提供9款個人燒肉套餐方案，從最低的320元「今天只想吃豬雞套餐」，一直到1230元的「A5和牛滿足盛合套餐」都有。餐廳強力主打的「發肉Me六宮格精選和牛套餐」，一次吃得到日本A5和牛肩小排、美國極上牛小排、澳洲和牛後腰翼板、澳洲穀飼牛橫膈膜、西班牙伊比利豬肋條、台灣松阪豬，每套售價1150元。

▲發肉Me個人燒肉專門店提供的醬料盤，有燒肉醬、蒜泥、辣椒粉、玫瑰鹽、檸檬汁。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店提供的醬料盤，有燒肉醬、蒜泥、辣椒粉、玫瑰鹽、檸檬汁。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

為了讓嚴選肉品呈現出最多層次的風味變化，發肉Me個人燒肉專門店提供燒肉醬、蒜泥、辣椒粉、玫瑰鹽、檸檬汁等5種不同的佐料，讓顧客依照個人喜好調配。燒肉醬是由料理長嚴選多種辛香料、蔬果，再融合台日兩地精選醬油、清酒等優質原料熬煮製成。套餐還會附上三色小菜、包肉生菜、初秋鮭魚卵胡麻豆腐沙拉與白飯。

▲發肉Me個人燒肉專門店「限量牛鰻飯」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店「限量牛鰻飯」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店「炙燒比目魚鰭邊蓋飯」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲發肉Me個人燒肉專門店「炙燒比目魚鰭邊蓋飯」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

除了燒肉，餐廳也打造多款特色餐點。「限量牛鰻飯」將肉質肥厚、鹹中帶甜的蒲燒鰻魚搭配醬燒洋蔥牛肉製成雙拼丼飯，每份330元。「炙燒比目魚鰭邊蓋飯」則是把比目魚鰭邊肉炙燒出表層香氣，再透過燒肉醬提味，並搭配海味滿滿的鮭魚卵，每份290元。而日式燒肉店較少出現的「招牌麻油雞蘭佛」，採先烤後炸的手法，上桌時表皮微脆、內裡軟嫩，每份169元。

▲每日前30名到店消費顧客，發肉Me個人燒肉專門店送「我和一心日本咖哩麵包」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲5月31前，每日前30名到店消費顧客，發肉Me個人燒肉專門店送「我和一心日本咖哩麵包」。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

慶祝發肉Me個人燒肉專門店正式開幕，自5月1日至5月31日期間，到店用餐即可享消費金額9折優惠，每日前30名客人再送150元的「我和一心日本咖哩麵包」。

▲BBQ笨豬跳韓式燒肉今年斥資1500萬元進行全面改裝，同時將韓式餐點升級。（圖／記者黃士原攝）

另外，台中「笨豬跳韓式燒肉」今年斥資1500萬元進行全面改裝，除了把原本的美式工業風裝潢，改成如實驗室般明亮的用餐空間，還將韓式餐點升級，提供以前吃不到的熟成台灣溫體豬五花、石鍋蟹膏拌飯、燒烤牛肋骨鍋等。

菜單部份，雙人套餐1880元可享前菜、主食、鍋物、五種肉品、韓式料理、甜點及飲品7類料理，自助餐檯的韓式小菜及包肉生菜無限取用；2680元至3580元的雙人套餐，肉品更包含日本A5和牛或日本F1國產牛及美國Prime牛肉。另有數十種單點品項可供選擇，價格80元起至550元。
 

關鍵字： 美食雲 個人燒肉 發肉Me個人燒肉專門店 一個人吃燒肉

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