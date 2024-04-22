香港玩3天7888元起！住海景酒店、送纜車票　加碼6大帶媽旅遊提案

▲到香港海洋公園逛懷舊老大街，重溫青春時的回憶。（圖／港旅局提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

下個月就是母親節，近在咫尺的香港也是出國好選擇，港旅局不藏私分享「6大帶媽咪自由行玩法」，同時，旅行社業者也推出母親節檔期優惠，三天兩夜只要7,888元（未稅）起，景點門票、交通卡、網卡、餐飲券全包，免燒腦規劃行程、買票、訂住宿，省錢又能玩得自在。

▲凡65歲或以上，遊香港迪士尼樂園只要港幣100元（折合新台幣416元）。



香港海洋公園、香港迪士尼樂園

香港海洋公園開幕已超過45年，也許媽媽年輕時都曾去過，不妨帶她重遊記憶中的感動，欣賞名列全球十大水族館之一的「海洋奇觀」、漫步香港老大街，再安排媽媽化身護理員，與企鵝、熊貓、狐獴和海豚等高人氣動物近距離互動，讓媽媽回到青春時的童心未泯。



至於香港迪士尼樂園也有專屬長者的隱藏版優惠，凡65歲或以上，遊香港迪士尼樂園只要港幣100元（折合新台幣416元）。

▲油麻地天后廟邀媽媽貼金箔祈福，自己動手黏貼在龍舟模型上，儀式感十足。



油麻地天后廟

超過百年歷史的油麻地天后廟，至今仍保有不同年代的石獅子、廟碑、銅鐘、鼓台等豐富文物，被列為香港法定一級歷史建築物。此外，油麻地天后廟在2021年起推出「天后聖母龍舟奉金箔祈願」服務，可以港幣18元（折合新台幣75元）購買一片小金箔，自己動手黏貼在龍舟模型上，而不同的黏貼位置代表祈求學業、工作、財運等不同意涵，儀式感十足。

▲搭纜車抵達昂坪後，可以造訪全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛和百年古剎寶蓮禪寺。



昂坪360搭纜車

大嶼山作為香港最大島嶼，擁有豐富的山海景色，其中，知名景點「昂坪360」可從搭上纜車開始，選擇車廂幾乎全透明的全景纜車Crystal+，體驗360度視角，盡情飽覽山海風光。抵達昂坪後，可以造訪全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛和百年古剎寶蓮禪寺，還能享用特色齋菜。此外，也可以前往大澳漁村感受純樸韻味，乘船欣賞水上棚屋，享受一趟愜意之旅。

▲帶媽媽前往長洲小島半日遊，體驗截然不同的香港風情。



長洲小島半日遊

別於香港市區繁華市景，長洲是香港最受歡迎的島嶼之一，不但保留漁村傳統風貌，島上也有各種文青小店，新舊並陳充滿獨特魅力。長洲島上少有汽車，可以散步或租腳踏車漫遊。除了掃街長洲的平安包、大魚蛋、芒果糯米糍等街頭美食，別忘了一探家喻戶曉、傳說中藏有海盜寶藏的張保仔洞，傍晚再到碼頭附近的海鮮酒家，一邊賞夕陽，一邊品嚐海鮮大餐，在寧靜的小島，體驗截然不同的香港風情。

▲佐敦廟街牌坊入口處新增了許多特色美食攤及懷舊小食流動攤檔，可以一站式品嚐各種香港街頭美味。



廟街吃遍港式美食

融合美食、購物與文化的廟街，最能體驗香港情懷。除了和媽媽一起逛廟街，見證媽媽多年殺價功力之外，現在五光十色的廟街已換上全新面貌，佐敦廟街牌坊入口處新增了許多特色美食攤及懷舊小食流動攤檔，可以一站式品嚐各種香港街頭美味，這裡還有多款有老香港及廟街元素的打卡藝術裝置，還能幫媽媽拍照、打卡上傳社群。

▲可樂旅遊母親節專案主打嘉里酒店主題下午茶，帶媽媽體驗優雅輕奢下午茶。



經典英式下午茶充滿儀式感

既然來到香港，帶媽媽到高檔酒店享用英式下午茶也很享受！置身於富麗堂皇的酒店，品嚐精緻的鹹甜點，搭配多款茗茶、咖啡或香檳，還能一面欣賞香港天際線、維多利亞港的迷人景致，讓辛勞的媽媽體驗貴婦般的優雅生活，留下屬於香港的難忘回憶。

▲選家酒店品嚐下午茶，一邊眺望維多利亞海港風光。（資料照／記者彭懷玉攝）



香港三天自由行含景點門票7,888元起

為了慶祝母親節，旅行社推出寵愛媽咪專案，東南旅遊香港三天二夜自由行，搭配觀塘悅品海景酒店並贈送昂坪360纜車來回票，每人未稅7,888元；五福旅遊的三天自由行套裝主打銅鑼灣利景酒店，四人一室並贈香港海洋公園門票，每人未稅8,388元；可樂旅遊以輕奢體驗為賣點，主打五星的嘉里酒店，並安排酒店主題下午茶，還送單程機場接送，每人未稅14,999元，免花大錢跑遠，也能帶媽媽來趟說走就走的孝親小旅行。