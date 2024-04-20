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長崎今年必玩3亮點！九州首間萬豪酒店開幕　房內看日本最美夜景

▲▼長崎萬豪酒店。（圖／JR九州提供）

▲長崎萬豪酒店能看日本最美夜景。（圖／JR九州提供）

記者蔡玟君／綜合報導

從台灣飛日本九州越來越多直飛航點，讓旅客探索當地更方便！鄰近福岡的長崎今年就有新亮點，包括九州首間萬豪酒店新開幕，而豪斯登堡也有最新體驗可以玩。

▲▼長崎萬豪酒店。（圖／JR九州提供）

▲▼長崎萬豪酒店是九州首間萬豪酒店。（圖／JR九州提供）

▲▼長崎萬豪酒店。（圖／JR九州提供）

「長崎萬豪酒店」於1月16日開幕，是九州首間、也是日本第9間萬豪飯店。飯店位於2023年11月開幕的長崎站大樓新館8至13樓，一共有207間客房，其中三分之二的客房附有陽台，能夠俯瞰長崎港、稻佐山以及長崎市區；而套房共有28間，其中占地廣達242平方公尺的皇家套房更是九州最大規格的套房。

旅客若想逛街，JR長崎車站周邊原有的商場「AMU PLAZA長崎」則有「新館」新開幕，5層樓商場空間共進駐86個品牌，包快服飾、雜貨美妝等，讓旅客能買好買滿。

▲▼豪斯登堡_深海任務。（圖／©HuisTenBosch_J－21289）

▲豪斯登堡最新刺激遊樂設施「深海任務」。（圖／©HuisTenBosch_J－21289）

此外，長崎代表景點「豪斯登堡」今年也有新亮點設施，全新遊樂設施「深海任務Xsense RIDE」於3月29日正式開幕！
搭載最先進技術，乘坐探測艇前往1萬3000公尺深的海底，提供有如身歷其境的刺激體驗。

關鍵字： 日本旅遊 九州旅遊 飯店旅館 星級飯店 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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