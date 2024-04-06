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IU世界巡迴演唱會香港場4／10搶先開賣　票價、購買平台一次看

▲▼直擊／IU抵台「秒收義美小泡芙」露出彎月笑眼！　190cm保鑣護天后。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲IU展開世界巡迴演唱會，台北場門票被搶翻。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國超人氣女歌手IU（李知恩）世界巡迴演唱會開跑，在台北演唱會門票搶破頭。若是錯過台北場的粉絲，緊接著IU將於5月25、26日在香港開唱，旅遊平台Trip.com更宣布將於4月10日早上10點獨家搶先開賣，粉絲可別錯過。

▲IU。（圖／寬魚國際提供）▲IU。（圖／寬魚國際提供）

▲IU演唱會門票每次開賣都秒殺。（圖／寬魚國際提供）

IU的世界巡迴演唱會「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」已經開跑，巡迴城市包括新加坡、馬尼拉、柏林、雅加達、吉隆坡、曼谷、台北、香港、倫敦、美國及日本等地，香港場將於5月25、26日於亞洲國際博覽館Arena登場，是IU首次登上香港Arena舞台，且一連兩天開唱，備受粉絲期待。

旅遊平台Trip.com取得演唱會門票獨家優先發售，將於4月10日早上10點開賣，Trip.com會員可透過Trip.com官方網站或手機應用程式購票。門票售價為港幣1680、1480、980、680（全坐位），約為新台幣6720、5920、3920、2720。Trip.com優先發售活動結束後，門票將於4月15日起進行公開發售。

關鍵字： IU Trip.com 香港 香港旅遊

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