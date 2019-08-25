超期待！森林中的美術館、圖書館「台中綠美圖」9/16開工

▲由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」，將於9月16日開工。（圖／台中市政府建設局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園預計在2021年誕生全台最美圖書館，而台中也將再添世界級地標！由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」，將於9月16日舉行開工動土典禮，實現「公園中的圖書館」、「森林中的美術館」理念，讓藝文建築融入大自然中，兩大建築開幕後，勢必成朝聖新亮點。

▲桃園市立圖書總館是一棟會呼吸，充滿環保和綠意的綠建築，預計2021年完工。（圖／桃園市政府提供）



建設局表示，台中綠美圖計畫從前市長胡志強任內開始推動，102年舉辦國際競圖，共有225件作品參加評選，創下台灣舉辦國際競圖參賽人數最高的紀錄，歷經兩階段激烈競爭，由SANNA建築師事務所妹島和世與西澤立衛贏得首獎設計。

建設局指出，SANNA建築師事務所妹島和世、西澤立衛於2010年榮獲建築界最高榮譽普立茲克建築獎，台中綠美圖是SANNA事務所在台灣的第一間公共建築，別具意義。工程在9月16日開工典禮當天，兩位建築師都將親自來到台中，與盧市長暢談綠美圖的設計理念，也會交換對綠美圖的期望。

▲台中綠美圖由8棟白色建築交錯，充滿穿透性，將美術館與圖書館合而為一，打造文化森林 。（圖／台中市政府建設局提供）

建設局說明，台中綠美圖由8棟白色建築交錯，充滿穿透性，將美術館與圖書館合而為一，打造文化森林，營造公園中的圖書館、森林中的美術館意象，也是全世界絕無僅有的「雙館共構」，創造出許多共享的融合空間，帶來全新的都市空間感受，將讓市民甚至是全台、國外民眾體會全新的閱讀與觀賞空間。